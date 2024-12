Seit Anfang 2023 befindet sich der Bitcoin-Kurs in seinem vierten Aufwärtszyklus, nachdem der Bärenmarkt in 2022 dem vorherigen Zyklus ein Ende gesetzt hatte. Seitdem hat die Kryptowährung einige Meilensteine erreicht, darunter die Zulassung der ETFs in den USA im Januar, und führt den restlichen Krypto-Sektor in diesem Bullenmarkt an.

Nachdem der Bitcoin-Preis kurz nach der US-Wahl das letzte Allzeithoch maßgeblich überschritten und bis knapp an die Marke von 100.000 Dollar geklettert ist, fängt nun die heiße Phase an. In der zeigt auch der restliche Krypto-Sektor, was in ihm steckt.

Quelle: Tradingview/ decentralist

Die Zeit der kleineren Kryptowährungen hat begonnen

Die klassische Kapitalrotation eines Krypto-Zyklus funktioniert wie folgt: Bitcoin gibt als Branchen-Primus den Ton an und eröffnet stets die Rally. Kleinere Kryptowährungen ("Altcoins") ziehen lange lediglich nach – den meisten Kryptowährungen gelingt keine langfristige Mehrrendite gegenüber Bitcoin.

Während eines Bärenmarkts korrigieren sie in der Regel deutlich heftiger. Lediglich in einer recht kurzen Marktphase gelingt es dem Altcoin-Sektor, das Zugpferd Bitcoin deutlich abzuhängen.

Diese Markt-Phase hat bisher stets in einem Zeitraum stattgefunden, in dem Bitcoin sich in seiner Preisfindungsphase oberhalb seines letzten Allzeithochs befunden hat. Auf seinem Weg nach oben legt der Bitcoin-Kurs dabei immer wieder Pausen ein – so, wie es derzeit erneut seit etwa zwei Wochen der Fall ist.

Das ist die Zeit, in der die breite Masse an Altcoins nachziehen und eine erste Überrendite erreichen kann. Die finale Phase der Altcoin-Mehrrendite hat bisher stets erst stattgefunden, nachdem Bitcoin sein Zyklus-Hoch bereits erreicht hatte.

Auf dem Weg dort hin kann es mehrere Phasen der Korrekturen bei Bitcoin geben, in der Altcoins entsprechende Gewinne aufbauen können. Es findet eine Kapital-Rotation hinaus aus Bitcoin und hinein in die riskanteren, jedoch auch rendite-reicheren Altcoins statt.

Vergleicht man die derzeitigen Preismuster mit vergangenen Markt-Dynamiken, scheinen wir uns nun erneut in diese Phase der Krypto-Rally zu bewegen, in der Altcoins auf breiter Front anfangen, extreme Kursgewinne zu erzielen. Bitcoin dagegen legt derzeit eine Pause knapp unter der ersten relevanten Zielmarke von 100.000 Dollar ein.

Woran erkennt man den Beginn der Altcoin-Saison?

Ein wichtiger Punkt ist die Marktstimmung. Der "Crypto-Fear-and-Greed-Index", ein Indikator, der mehrere relevante Metriken wie unter anderem krypto-bezogene Social-Media-Aktivität, aber auch Handelsvolumina auf Krypto-Börsen misst, hat zuletzt einen Wert von über 90 erreicht.

Das letzte Mal konnte der Index einen so hohen Wert in der Rally 2021 erreichen. Auch die Google-Such-Trends geben eindeutige Hinweise auf den Start einer Altcoin-Saison. Während der Begriff „Bitcoin“ nach seinem Anstieg nach der US-Wahl bereits wieder zurückfällt, steigen die Suchanfragen nach „Altcoins“, „Crypto“ oder spezifischen Coins wie „XRP“ extrem an.

Der von der Datenfirma blockchaincenter.net angebotene „Altcoin Season Index“ signalisiert mit einem Wert von über 75 ebenfalls den Start einer Altcoin-Saison. Der Index misst die Wertentwicklung der Top-50-Altcoins nach Marktkapitalisierung in einem Zeitraum von 90 Tagen. Sobald über 75 Prozent aller Coins eine bessere Wertentwicklung aufweisen als Bitcoin, spricht man von einer Altcoin-Saison.

Einen weiteren deutlichen Hinweis gibt die Bitcoin-Dominanz ("Dominance"). Das ist der Anteil von Bitcoin an der Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Sektors. Da Bitcoin einen Zyklus stets eröffnet und den Altcoin-Sektor über weite Teile des Zyklus hinter sich lässt, steigt die Dominanz zu Beginn jedes Bullenmarktes deutlich an.

So auch in diesem wieder: Seit Anfang 2023 ist die Bitcoin-Dominance von ihrem Tief bei etwa 39 Prozent bis zurück über die Marke von 60 Prozent geklettert (siehe unten).

Quelle: Tradingview/ decentralist

In den vergangenen zwei Wochen ist der Aufwärtstrend jedoch eindeutig gebrochen und signalisiert damit den Start einer Überrendite des restlichen Altcoin-Sektors gegenüber Bitcoin.

Wie geht es jetzt weiter?

Bitcoin dürfte vorerst noch weiter den Ton angeben und der restliche Sektor wird dem Zugpferd auf dem Fuße folgen, immer wenn Bitcoin eine weitere kurze Phase der Konsolidierung einleitet.

Eine maßgebliche Mehrrendite des Altcoin-Sektors dürfte folgen, sobald Bitcoin sich in die Nähe oder an sein Zyklus-Hoch begibt (wo auch immer das am Ende sein wird) und die allgemeine Marktstimmung aufgeheizt genug ist.

Wie lange sich diese Phase noch ausspielen wird, hängt von den makroökonomischen Bedingungen ab. Der globale Liquiditätszyklus bleibt der wichtigste Faktor für Bitcoin und damit indirekt auch für den restlichen Sektor.

Hier besteht wahrscheinlich noch Spielraum bis weit in das Jahr 2025 hinein, da sowohl die USA als auch China – die beiden wichtigsten Puzzleteile für den globalen Liquiditätszyklus – zu einer weiteren Geldmengenausweitung gezwungen sind, um ihre Themen Schuldenkrise und Immobilienkrise zu bearbeiten. Auch von der neuen, krypto-freundlichen US-Regierung dürften zu Beginn des Jahres einige Impulse kommen.

Wie sollten Anleger vorgehen?

Diese Krypto-Rally hat für Bitcoin, vor allem jedoch für Altcoins wahrscheinlich noch einigen Spielraum. Allerdings wird die generelle Warnung vor der Volatilität und dem allgemein sehr hohen Risiko des Sektors in dieser Marktphase wieder umso relevanter.

Die meisten Altcoins werden ihre Bewegungen (wenn überhaupt) sehr explosiv machen und für die meisten Anleger wird es schwer, entsprechende Gewinne mitzunehmen. Ohne eine entsprechende Kenntnis der Dynamiken des Sektors gleicht der Versuch, diese Rendite einzufangen, eher Glücksspiel als einem Investment.

Zudem wird das Steuerthema bei Altcoins nun wieder umso relevanter. Die Marktphase, sich wirklich günstig und unter Berücksichtigung der einjährigen Haltefrist für steuerfreie Gewinnmitnahmen zu positionieren, ist mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit bereits vorbei.

Es ist nicht plausibel, dass sich dieser Zyklus noch wesentlich länger als zwölf Monate ausspielen wird. Der Markt bietet immer noch eine Menge Potenzial, doch die Steuerfrist wird man bei neuen Investments nun sehr wahrscheinlich nicht mehr einhalten können – das muss man bei einer entsprechenden Altcoin-Strategie unbedingt berücksichtigen.

Denken Sie langfristig!

