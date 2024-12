ROUNDUP: Alzchem-Großaktionäre verkaufen Aktien - Kursverlust

TROSTBERG (dpa-AFX) - Zur Erhöhung des Streubesitzes haben zwei Großaktionäre des Spezialchemiekonzerns Alzchem Anteile abgestoßen. Der am Vorabend angekündigte Schritt wurde über ein beschleunigtes Bieterverfahren bei institutionellen Anlegern abgeschlossen, wie Alzchem am Mittwochmorgen in Trostberg mitteilte. Insgesamt seien 250.000 Aktien platziert worden. Dies entspricht 2,5 Prozent des Grundkapitals der Bayern. Zum Preis der platzierten Papiere wurde zunächst keine Angaben gemacht. Die Alzchem-Aktie gab zur Wochenmitte nach.

Verkäufer sind laut Mitteilung die Livia Corporate Development SE und HDI

Vier CE GmbH. Vor der Privatplatzierung hielt Livia laut Homepage von Alzchem fast 23 Prozent und HDI rund 11,6 Prozent der im SDax notierten Papiere. Beide Aktionäre sehen sich auch weiterhin als Ankeraktionäre. Mit der four two na GmbH gibt es bei Alzchem zudem einen weiteren Großaktionär. Er hält gut 15 Prozent der Anteile.

Der Streubesitz von Alzchem-Papieren belief sich bislang auf gut 50 Prozent, wobei davon gut 5 Prozent die französische Lazard Group über ein Investmentvehikel hält.

Alzchem wird an der Börse momentan mit gut 500 Millionen Euro bewertet. Am Mittwochvormittag stand die Aktie gut 4 Prozent tiefer und rutschte dabei auf den Stand von vor einem Monat zurück. Seit Jahresbeginn ist die Aktie aber gut gelaufen und hat sich im Wert mehr als verdoppelt. Anfang Oktober war Alzchem in den Index der kleineren Werte SDax aufgestiegen./lew/jha/tav/mis