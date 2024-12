EZB senkt Leitzins auf 3,00 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet heute ihren zentralen Leitzins (Einlagefazilität; "Deposit Facility") um 0,25 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent gesenkt. Die Einlagefazilität bestimmt, wie viel Zins Banken erhalten, wenn sie Geld kurzfristig bei der Zentralbank parken.

Banken orientieren sich an diesen Zinsen und geben sie etwa auf Tages- und Festgeldkonten an ihre Kunden weiter.

Ein anderer wichtiger Leitzins, der so genannte Hauptrefinanzierungssatz, sank ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte (also 25 Basispunkte) auf 3,15 Prozent. Er gibt an, wie viel Zins Banken zahlen müssen, wenn sie sich von der Zentralbank Geld leihen.

Erste Marktreaktion nach dem Entscheid

Der Euro verlor in den ersten Minuten nach dem Entscheid marginal. Der Goldpreis verlor in den ersten Minuten marginal, legte dann aber wieder leicht zu. Beim Dax gab es nach der erwarteten Zinssenkung keine größeren Ausschläge.