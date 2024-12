Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25) - Das x-te „inside year“

Zum Abschluss möchten wir noch das Spiegelbild der 10-jährigen Rendite Deutschland – sprich den Euro-BUND-Future – unter die Lupe nehmen. Hier sind die Triggermarken die gleichen wie vor Jahresfrist. Wenn es also noch eines Beweises für das Übergangsjahr 2024 bedurft hätte, der Kursverlauf des deutschen Rentenfuture liefert ihn. Doch der Reihe nach: Auf Jahresbasis liegt auch hier ein Innenstab vor. Die aktuelle Jahreskerze hat aber noch mehr zu bieten. So konnte sich der Euro-BUND-Future deutlich von seinem Jahrestief bei 128,73 lösen, sodass zusätzlich ein potenzielles „Hammer“-Umkehrmuster entsteht. Unter dem Strich mehren sich also die Anzeichen dafür, dass das Rentenbarometer die vorangegangenen scharfen Kursverluste der letzten Jahre verdaut hat. Für das „i-Tüpfelchen“ würde in diesem Zusammenhang ein Spurt über die Marke von 138 sorgen. Hier hat der Euro-BUND-Future in den Jahren 2011 bis 2014 immer wieder wichtige Tiefs und zum Jahresultimo 23/24 ein markantes Erholungshoch ausgeprägt (siehe Chart). Noch zusätzlich verstärkt wird dieses Widerstandsbündel durch das obere Bollinger Band (akt. bei 137,83) bzw. durch ein Fibonacci-Level (138,65). Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde die Bodenbildung der letzten beiden Jahre endgültig abschließen.

Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 25)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

