Euro-Bund-Future (Kontrakt Sep 25) - Diese beiden Muster sollten Sie kennen!

Die 10-jährige Rendite Deutschland ist zuletzt bis auf 2,79 % und damit auf den höchsten Stand seit März gestiegen. Diese Zinsentwicklung rückt auch den Chartverlauf des Euro-BUND-Future wieder in den Mittelpunkt. Charttechnisch sorgen vor allem zwei Argumente für eine sehr spannende Ausgangslage. Zum einen hat die schwankungsintensive Märzkerze die Leitplanken für die Folgemonate gesetzt. Konkret haben sich alle Monatskerzen seither innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom März vollzogen, sodass bisher vier „inside months“ entstanden sind. Zum anderen vollzieht sich die Kursentwicklung seit Dezember 2022 unter dem Strich als absteigendes Dreieck (siehe Chart). Ein neues Bewegungstief unterhalb der Lows von 2023 und 2025 bei 126,62/126,53 hätte deshalb gleich zwei Implikationen: Zum einen wären die beschriebenen Innenstäbe nach unten aufgelöst, andererseits würde ein neues Mehrjahrestief das o. g. Dreiecksmuster beenden. Als negatives „Highlight“ müssten Anlegerinnen und Anleger dann auch die Hoffnungen auf die Ausprägung eines Doppelbodens begraben. Vor diesem Hintergrund wäre eine negative Weichenstellung für den Euro-BUND-Future ein echter Schlag ins Kontor.

Euro-Bund-Future (Kontrakt Sep 25) (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-Bund-Future (Kontrakt Sep 25)

Quelle: LSEG, tradesignal²

