Deutschland: Kaum Bewegung

Nach dem Rekordhoch des Dax am Freitag ist ein verhaltener Start in die neue Börsenwoche zu erwarten. Der deutsche Leitindex dürfte am Montag zum Auftakt um den Schlusskurs vom Freitag bei 20.406 Punkten pendeln. Darauf deutet rund eine Stunde vor dem Haupthandel der X-Dax als Indikator für den Dax hin.

Vor dem Wochenende hatte der Dax bei 20.522 Zählern eine Höchstmarke erreicht. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners prognostizierte am Morgen eine ereignisreiche Börsenwoche: "Zinspolitisch steht mit der Fed, der Bank of England und der Bank of Japan eine Weltreise an". Im Verlauf der Woche verkünden die drei Notenbanken ihre Zinsentscheidungen. Im Fokus steht vor allem die Federal Reserve, die die Zinsen voraussichtlich nochmals senken dürfte.

Als Enttäuschung wertete Altmann Konjunkturdaten aus China. Dort seien die Einzelhandelsumsätze weniger stark gestiegen als erhofft. Das belastet die Kurse an Chinas Aktienmärkten. Auch nehme die Immobilienkrise in dem Land kein Ende, so Altmann.

Für Bewegung dürften am Montag Kommentare von Analysten sorgen. So ließ eine Abstufung der SAP-Aktien auf "Hold" durch die Bank HSBC die Papiere des Dax-Schwergewichts auf Tradegate nachgeben. Eine gestrichene Kaufempfehlung der Citigroup für 1&1 drückte die Papiere des Mobilfunkanbieters um vier Prozent nach unten.

USA: Nasdaq im Plus, Dow im Minus

Das Halbleiter-Unternehmen Broadcom hat am Freitag beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar hinter sich gelassen und im Technologiesektor die Akzente gesetzt. Der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 gewann am Ende des Tages 0,76 Prozent auf 21.780,25 Punkte, nachdem er im frühen Handel mit 21.886 Punkten so hoch geklettert war wie nie zuvor. Das Wochenplus für den Nasdaq 100 beläuft sich auf 0,7 Prozent.

Er hatte sich in dieser Woche anfangs schwächer entwickelt, ab der Wochenmitte dann aber von der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen vergleichsweise deutlich profitiert. In der Woche davor hatte er bereits einen Gewinn von 3,3 Prozent verbucht. Der Dow Jones Industrial fand hingegen auch am Freitag nicht in die Spur und verlor 0,20 Prozent auf 43.828,06 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,8 Prozent für den New Yorker Leitindex. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag unverändert bei 6.051,09 Punkten.

Asien: Im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt an Boden verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor Handelsende um 0,1 Prozent. Deutlicher waren die Verluste in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten büßte im späten Handel 0,7 Prozent ein.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang Seng knapp ein Prozent nach. In China wurden die Daten zur Industrieproduktion, Einzelhandel und Sachinvestitionen vorgelegt. Während die Produktion und Investitionen im Rahmen der Erwartungen zulegten, enttäuschte der Einzelhandelsumsatz.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.457 -0,10 Prozent Hang Seng 19.971 -0,95 Prozent CSI 300 3.911 -0,70 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,53 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,25 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,39 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0516 -0,11 Prozent USD / JPY 153,66 -0,08 Prozent EUR / JPY 161,59 -0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,12 USD +0,21 USD WTI 70,81 USD +0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 750 (655) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 28 (32) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP SENKT 1&1 AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 15 EUR

HSBC SENKT SAP AUF 'HOLD' - ZIEL 260 EUR

JEFFERIES SENKT ABOUT YOU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,50 (7) EUR

METZLER SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 90 (104) EUR - 'BUY'

STIFEL SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 18 (20) EUR - 'HOLD'

Redaktion onvista/dpa-AFX