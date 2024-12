EQS-PVR: MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte zwischen LS Digital & Management Services GmbH & Co. KG, Orpheus Capital II GmbH & Co. KG, Othello Drei Beteiligungs GmbH & Co. KG, Günther SE und Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG aufgrund einer Stimmbindungsvereinbarung.