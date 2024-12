ANALYSE-FLASH: RBC belässt Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse und auch der Ausblick des Elektrolysespezialisten lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan am Dienstag in seinem Kommentar.Der operative Verlust sei besser als erwartet ausgefallen./ag/ck

