Börsenexperte Martin Goersch bespricht folgende Werte: Thyssenkrupp Nucera, Jenoptik, Jungheinrich, Airbus, EvGo, Affirm, Amazon, Netflix, IonQ, Micron und Microsoft.

Der S&P 500 verharrt weiter in Regungslosigkeit, bevor die Fed morgen am Abend über den Zinssatz entscheidet. Allerdings haben die Tech-Werte, erneut angetrieben von den Big-Tech-Werten der Magnificant Seven einen weiteren Rally-Schub gezeigt. Es geschieht das, was Martin schon vor Wochen angekündigt hat. Big Tech als Outperformer zum Jahresende!

Aber nicht nur Big Tech - auch die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Quantencomputer haben eine enorme Rally gezeigt. Martin gibt heute erneut einen kleinen Überblick über die Bewegungen.

Micron ist ebenfalls unter Beobachtung, da hier am Mittwoch nachbörslich die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Was erwartet wird und worauf zu achten ist, dazu mehr in der heutigen Sendung.

OpenAi Search wird nun kostenlos für alle! Kann das Google Search gefährden und was bedeutet das für Microsoft? Jefferies hat eine klare Meinung dazu.