Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch haben sich die Indizes am deutschen Aktienmarkt recht wenig bewegt. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax legte der Index am Mittwoch um 14 Punkte zu und ging bei 20.260 Punkten aus dem Handel.

Fed-Entscheid im Fokus

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senken wird. "Um ihre Handlungsfähigkeit angesichts unsicherer ökonomischer Rahmenbedingungen zu bewahren, sollte sie die Zinsen in den nächsten Meetings aber zunächst konstant halten", kommentierte Ökonomin Lena Dräger vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) vor der Fed-Entscheidung.

"Denn die Fed sieht sich einem schwierigen makroökonomischen Umfeld ausgesetzt: Vieles spricht derzeit für ein erneutes Anziehen der Inflation, gleichzeitig sind die Aussichten für die Konjunktur unsicher.

Unicredit baut Beteiligung aus

Die italienische Großbank Unicredit baute ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an der Commerzbank weiter aus. Der Gesamtposition betrage nun rund 28 Prozent, hieß es. Die Commerzbank-Papiere gewannen 1,4 Prozent am Mittwoch.

Redcare verloren fast vier Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht im "Handelsblatt", wonach Deutschlands größte Drogeriekette dm im Online-Apothekenmarkt aktiv werden will. Es droht also ein intensiverer Wettbewerb.

Kontron mit neuem Großauftrag - Aktie springt an

Kontron sicherte sich einen Auftrag eines führenden europäischen Unternehmens aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie im Volumen von rund 165 Millionen Euro. Erst vor kurzem hatte der Konzern eine Order aus dem US-Verteidigungssektor erhalten. Die Aktien legten über neun Prozent zu im Vergleich zum Vortag. Damit bestätigte sich die positive Einschätzung aus dem onvista Trading-Impuls vom vergangenen Mittwoch.

Ein Händler betonte die Bedeutung des Sektors, aus dem die Aufträge kämen. Die Autoren des Börsenbriefs "Fuchs-Kapital" hoben in ihrer aktuellen Ausgabe die günstige Bewertung und die attraktive Dividendenrendite hervor. (mit Material von dpa-AFX)