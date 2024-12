Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed vom Vorabend dürften die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag beenden. Der Dax, dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft ausgegangen war, wird am Morgen unter 20.000 Punkten erwartet. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Minus von 1,2 Prozent auf 19.996 Punkte.

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte am Vorabend wie erwartet zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins gesenkt - sagte aber für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher voraus. Das hatte an der Wall Street und vor allem an der Technologiebörse Nasdaq die Kurse stark belastet. Der Dow Jones erlebte den zehnten Verlusttag in Folge.

„Wie erwartet und doch so anders", kommentierte die Commerzbank die Entscheidungen der US-Währungshüter.

Nach der Fed rückt der große Verfallstag am Freitag in den Fokus. Dann laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf die großen Aktienindizes aus. Beim Dax dürfte es wohl um die runde 20.000-Punkte-Marke gehen.

Kräftige Kursverluste an der Wall Street

Der Zinsausblick der US-Notenbank Fed auf 2025 hat die New Yorker Börsen am Mittwoch unter Druck gesetzt. Der Leitzins wurde zwar erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Doch die Notenbanker senkte ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich. Die Entscheider der Fed rechnen für 2025 im Mittel mit einem Leitzins von 3,9 Prozent - im September waren es noch 3,4 Prozent. Das deutet auf zwei kleine Zinssenkungen statt, wie bisher angenommen, vier im Jahr 2025 hin.

Der Aktienmarkt geriet nach den jüngsten Rekorden vor diesem Hintergrund deutlich unter Druck. Nachdem der Dow Jones über weite Strecken moderat in der Gewinnzone lag, drückten ihn die Aussagen der Fed ins Minus.

Überwiegend Verluste an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Der Zinsausblick der US-Notenbank auf das kommende Jahr dämpfte auch dort die Stimmung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.813 - 0,69 Prozent Hang Seng 19.807 - 0,29 Prozent CSI 300 3.944 + 0,07 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 133,94 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,241 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,522 + 0,53 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0378 + 0,12 Prozent USD / JPY 155,33 + 0,41 Prozent EUR / JPY 161,19 + 0,53 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,95 USD - 0,44 USD WTI 70,19 USD - 0,39 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 57 (53) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 44 (42) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 95 (83) USD - 'BUY'

- UBS SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 555 (540) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 55 (56) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 1040 (825) USD - 'BUY'

- BARCLAYS NIMMT TT ELECTRONICS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 170 PENCE

- UBS SENKT ZURICH AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 515 (532) CHF

Termine Unternehmen

06:00 EUR: Acea, KfZ-Neuzulassungen 11/24

07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 2023/2024 (detailliert)

12:30 GBR: Accenture, Q1-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/24

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q3/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q3/24

08:00 DEU: Insolvenzen, Januar - September 2024 + Schnellindikator 11/24

08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 10/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 10/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ESP: Handelsbilanz 10/24

10:30 ITA: Leistungsbilanz 10/24

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: PCE-Kernrate (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 11/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/24

Redaktion onvista/dpa-AFX