Ethereum Kurs: Anleger blicken dank Bitcoin-Comeback auf ein fulminantes Börsenjahr zurück

Für Krypto-Anleger geht insgesamt ein fulminantes Börsenjahr zu Ende. Während der Bitcoin bis heute auf ein Plus in Höhe von rund 120 Prozent seit Jahresbeginn kommt, hat sich der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert Ether im gleichen Zeitraum um rund 46 Prozent verteuert. Neben der erstmaligen Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten war es die US-Präsidentschaftswahl 2024 und der damit im Zusammenhang stehende Wahlsieg Donald Trumps welcher die Kursfantasien belebte.

Start von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar 2024 als zentraler Meilenstein in der Geschichte

Im Januar 2024 wurden erstmals im Jargon sogenannte Spot-ETFs auf Grundlage von Bitcoin in den Vereinigten Staaten zugelassen, was nicht zuletzt die Akzeptanz von Bitcoin und damit die Adaption stark vorangetrieben hat. Vor allem der Antrag durch den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock hatte im Vorfeld das Aufsehen auf sich gezogen.