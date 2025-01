Am deutschen Aktienmarkt gab es am Donnerstag zum Auftakt in das neue Börsenjahr moderate Kursgewinne. Der Dax sprang am Morgen in den Anfangsminuten erstmals seit Mitte Dezember über die 20.000-Punkte-Marke, konnte dieses Niveau aber zunächst nicht halten. Nach einem ordentlichen Schlussspurt gelang am Ende dann aber doch noch ein Tagesschluss oberhalb von 20.000 Punkten - der Index ging bei 20.004 Punkten mit einem Plus von 0,48 Prozent aus dem Handel.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets könnte im neuen Jahr die Zeit der Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen kommen wie dem SDAX oder dem MDAX. Er sieht dort "sehr viel Aufholpotenzial", nachdem der MDax im Vorjahr anders als der Dax an Wert eingebüßt hatte.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt erwähnte Molnar, dass die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus und Kapitalzuflüssen begleitet würden. Einen kritischen Zeitpunkt sehen Experten aber in der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident, die am 20. Januar ansteht. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow "könnte sich die Zeit bis dahin wie ein Kaugummi ziehen".

Mutares steigt zweistellig

Auf Unternehmensseite waren kursbewegende Nachrichten rar. Im SDax konnte Mutares mit einer weiteren Übernahme aufwarten. Die Beteiligungsgesellschaft knüpfte mit dem Kauf des spanischen Industriedienstleisters Nervión an eine Serie von Transaktionen an. Anleger goutierten diesen Schritt mit einem fast elf Prozent hohen Plus, das den Kurs auf das höchste Niveau seit Ende September hievte.

HelloFresh legt zu

Im MDax führte HelloFresh das Feld an. Mit einem Kurssprung um fast acht Prozent festigte die Aktie des Kochboxen-Lieferanten ihren Aufwärtstrend. Laut Börsenbrief-Autor Hans Bernecker könnte es den Kurs weiter antreiben, dass das Unternehmen mit neuen Schnellmahlzeiten in die Domäne der Fast-Food- und Tiefkühlanbieter vorstoßen wolle.

Autowerte schwach zum Handelsstart ins neue Jahr

Eine Bremse für den Dax blieben Autowerte, für die nach einem schwachen Vorjahr keine Besserung in Sicht ist. Hier herrschte weiterhin Skepsis für den so wichtigen Wachstumsmarkt in China, zu der neben der dortigen Wirtschaftslage auch Sorgen vor dort weiter wachsender Konkurrenz beitrugen. Die Aktien der Autobauer Volkswagen und Mercedes gehörten mit Abschlägen von knapp zwei Prozent neben Rheinmetall (-2,5 Prozent) zu den schwächsten Titeln im deutschen Leitindex am Donnerstag.

Airbus Tagesgewinner im Dax

Airbus war mit +3,4 Prozent stärkster Wert im Dax. Analysten von der Bank of America und der Investmentbank Jefferies äußerten bei dem Flugzeugbauer ihre Erwartung starker Absatzzahlen für Dezember. (mit Material von dpa-AFX)