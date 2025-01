IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas schließt vertikale Zusammenlegung und Wechsel der Gerichtsbarkeit zu Alberta ab

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas schließt vertikale Zusammenlegung und Wechsel der Gerichtsbarkeit zu Alberta ab

CALGARY, ALBERTA - 3. Januar 2025 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen), ein Leichtölproduzent, der sich auf die Entwicklung von Projekten in Saskatchewan und Alberta konzentriert, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 1. Januar 2025 die vertikale Zusammenlegung mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Saturn Holdings SK Ltd. (die Zusammenlegung) abgeschlossen hat. Darüber hinaus brachte das Unternehmen am 3. Januar 2025 den Wechsel der Gerichtsbarkeit von Saskatchewan gemäß dem Business Corporations Act, 2021 (Saskatchewan) zu Alberta gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) (der Wechsel der Gerichtsbarkeit) zum Abschluss.

Auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 28. Mai 2024 stimmten die Aktionäre von Saturn mit 94,94 % der Stimmen für den Wechsel der Gerichtsbarkeit. Nachdem sich die Firmenzentrale des Unternehmens in Calgary befindet und mehrere Direktoren in Alberta ansässig sind, wird der Wechsel der Gerichtsbarkeit eine Angleichung der Unternehmens- und Verwaltungsstrukturen ermöglichen und zugleich die internen Managementfunktionen straffen. Durch die Zusammenlegung werden die Vermögenswerte und Erschließungsaktivitäten von Saturn nun unter dem Dach eines einzigen Unternehmens vereint, wodurch die Unternehmens- und Betriebskosten gesenkt werden können.

Im Anschluss an die Zusammenlegung und den Wechsel der Gerichtsbarkeit besteht kein Handlungsbedarf seitens der bestehenden Aktionäre, und auch die Zertifikate, die die Stammaktien von Saturn repräsentieren, bleiben unverändert. Die Zertifikate betreffend die Zusammenlegung und den Wechsel der Gerichtsbarkeit können im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn ist ein renditeorientiertes kanadisches Energieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die effiziente und innovative Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte gerichtet ist. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf wertsteigernde und ergänzende Gelegenheiten abzielt. Das Portfolio des Unternehmens von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta bietet langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer unternehmerischen und auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven pro Aktie, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, am OTCQX unter dem Kürzel OILSF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert. Weitere Informationen und unsere Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Cindy Gray, MBA - VP Investor Relations

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beruhen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Saturn in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Insbesondere Aussagen über die Pläne, Absichten oder möglichen Werttreiber der Zusammenlegung und des Wechsels der Gerichtsbarkeit des Unternehmens stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Informationen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Saturn ist nicht verpflichtet, Änderungen oder Aktualisierungen von freiwilligen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

