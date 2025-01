Von Nvidia bis McDonald's: So trifft Jonathan Neuschlaß Investment-Entscheidungen

► Darum geht's im Video: Jonathan Neuschlaß (https://abilitato.de/blog/) gibt in diesem neuen Video Einblicke in seine Anlagestrategie und erklärt, wie er seine drei Depots aufbaut. Mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) spricht er über Diversifikation, die Auswahl von Qualitätsaktien und die Bedeutung langfristiger Investments. Themen sind außerdem die Herausforderungen des Value Investings, die Rolle des Managements und die Wichtigkeit einer klaren Exit-Strategie beim Aktienhandel. Sie analysieren auch aktuelle Entwicklungen wie die Marktbewegungen rund um Nvidia und diskutieren, wie man unterbewertete Unternehmen findet. Abschließend geben sie einen Ausblick auf künftige Strategien und betonen die Relevanz langfristigen Denkens.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

03:11 ► Die drei Depots: Diversifikation und Anlagestrategien

05:58 ► Qualitätsaktien und deren Auswahlkriterien

09:11 ► Wachstumsaktien und Marktanalysen

11:57 ► Managementwechsel und deren Einfluss auf Unternehmen

14:46 ► Langfristige Anlagestrategien und persönliche Erfahrungen

19:30 ► Die Bedeutung einer Exit-Strategie

22:46 ► Entscheidungen beim Verkauf von Aktien

24:42 ► Bewertung und langfristige Perspektiven

27:52 ► McDonald's: Chancen und Herausforderungen

30:37 ► Effizienz der Kapitalmärkte und Anlagestrategien

34:25 ► Langfristige Investitionen vs. kurzfristige Handelsstrategien

36:17 ► Herausforderungen bei Hightech-Werten wie Nvidia

39:05 ► Die Rückkehr von Nvidia und Marktbewegungen

42:54 ► Investitionsstrategien und das Value Depot

46:39 ► Beteiligungsgesellschaften und deren Potenzial

49:53 ► Performance und Schwankungen der Portfolios

56:23 ► Zukunftsausblick und langfristige Strategien



