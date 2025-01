AKTIEN IM FOKUS 2: Halbleiterbranche legt zu - Boom-Thema KI zieht weiter

(neu: vorbörsliche US-Branchentitel und Analystenkommentar)

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber der Aktien aus der Halbleiterbranche. Am Montag ging es mit den Kursen kräftig nach oben, nachdem Microsoft in einem Blog-Eintrag allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen.

Das ließ die Kurse der europäischen Chip-Titel zulegen. Im Dax setzten sich Infineon mit plus 5,6 Prozent an die Spitze und führten auch den EuroStoxx 50 an. In dem Leitindex für die Eurozone lagen die Papiere des Anlagenbauers für die Chip-Hersteller ASML auf Platz zwei mit plus 5 Prozent. Auf dem europäischen Sektortableau stand der Technologiesektor mit plus 2,8 Prozent an der Spitze.

Auch an der US-Technologiebörse Nasdaq werden zum Wochenauftakt Branchenschwergewichte wie Nvidia , AMD , Broadcom und Qualcomm mit Kursaufschlägen erwartet. Die Papiere des KI-Chipvorreiters Nvidia stiegen im vorbörslichen Nasdaq-Handel um 2 Prozent auf gut 147 Dollar. Sie rückten damit näher an das Rekordhoch vom November bei fast 153 Dollar heran.

Am Freitag war der Börsenwert von Nvidia wieder auf mehr als 3,5 Billionen Dollar gestiegen, womit die Lücke zum weltweit wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple fast geschlossen wurde. Apple bring es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von fast 3,7 Milliarden Dollar.

Dass Konzerne wie Microsoft, Meta , die Google-Mutter Alphabet und Amazon Milliarden in ihre KI-Fähigkeiten investieren, ist bekannt, konkrete Zahlen sind der Branchenstimmung aber zuträglich.

Marktexpertin Susannah Streeter vom Broker Hargreaves Lansdown verwies zudem in einem Marktkommentar auf den nicht angekündigten Besuch der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni bei Donald Trump. Der Besuch könne bei Anlegern für eine bessere Stimmung für die Europäische Union insgesamt sorgen, so Streeter. Drohende Strafzölle der USA auf Importe aus Europa hatten neben dem Automobilbau auch Europas Halbleiterbranche zuletzt immer wieder belastet.

Am Montag erfasste die Rally auch die mittleren und kleineren deutschen Werte der Branche. So stiegen die Kurse der Anlagenzulieferer Aixtron , Jenoptik und Süss Microtec um bis zu 6 Prozent. Papiere von Siltronic gewannen 2,7 Prozent, das Unternehmen fertigt mit Wafern das Rohprodukt für die anschließende Halbleiterherstellung.

Die Aktien von Elmos Semiconductor zogen um 7,5 Prozent an. Hier hatten sich Warburg Research sowie Hauck Aufhäuser Investmentbanking (HAIB) positiv geäußert und die Kaufempfehlung bekräftigt./mis/bek/mis/zb