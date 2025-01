ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: KI-Euphorie an US-Börse treibt auch Dax hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Gewinne an den US-Börsen sowie Pläne über Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben dem deutschen Aktienmarkt einen starken Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag nicht nur die 20.000er Marke locker hinter sich, sondern schloss auch wieder über 20.200 Punkten.

Sein Plus betrug letztlich 1,56 Prozent auf 20.216,19 Zähler, womit der deutsche Leitindex zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember ist. Der MDax stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 25.699,77 Punkte.

Europaweit wurden ebenfalls Gewinne verbucht: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 2,36 Prozent höher auf 4.986,64 Punkte. Die Länderbörsen Schweiz und Großbritannien stiegen dagegen nur sehr moderat.

Dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Bericht der "Washington Post" dementierte, sorgte nur kurz für einen Stimmungsdämpfer. Dieser hatte einen Artikel der Tageszeitung als "inkorrekt" bezeichnet. Berichtet wurde, dass Trump zwar die Einführung von Zöllen auf alle Länder plane, diese jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollten. Der künftige Präsident sagte, die Zeitung "behauptet fälschlicherweise, dass meine Zollpolitik zurückgefahren wird". Dies sei aber nicht der Fall.

In den Vereinigten Staaten nahm der frische Schwung an den Börsen vor allem dank der Technologiebranche weiter zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 rückte zum Handelsschluss in Europa um 1,6 Prozent vor. Treiber war ein Blog-Eintrag von Microsoft vom Freitag. Der Softwarekonzern hatte angekündigt, zeitnah rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren zu stecken.

Am deutschen Aktienmarkt sorgte das ebenfalls für gute Stimmung in der Halbleiterbranche. Experten zufolge dürften die Pläne die Chip-Nachfrage weiter stärken. An der Dax-Spitze zogen Infineon um 7,3 Prozent an. Im MDax stiegen die Anteile des Chip-Anlagenherstellers Aixtron um 3,3 Prozent und die des Wafer-Produzenten Siltronic um 2,7 Prozent.

Elmos gewannen an der SDax -Spitze sogar fast 10 Prozent. Ihnen half zusätzlich eine Kaufempfehlung der Warburg Bank. Auch die Papiere der Branchenzulieferer Jenoptik , PVA Tepla und Süss Microtec stiegen überdurchschnittlich stark.

Die Vorzüge von Sartorius legten im Dax um knapp 6 Prozent zu und profitierten von optimistischen Erwartungen der US-Bank JPMorgan an die künftige Geschäftsentwicklung des Pharmazulieferers und -ausrüsters. Experte Richard Vosser rechnet zwar zur Zahlenvorlage Ende Januar mit "einer letzten Kürzungsrunde" bei den durchschnittlichen Analystenschätzungen für das Jahr 2025. Dennoch dürften ihm zufolge die Quartalszahlen und die ersten Aussagen zum neuen Jahr den Aktienkurs antreiben.

Am Devisenmarkt wurde der Euro am frühen Abend mit 1,0389 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,0426 (Freitag: 1,0299) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9591 (0,9709) Euro.

Angesichts steigender Aktienkurse ging es am Anleihemarkt bergab, Der Rentenindex Rex fiel um 0,35 Prozent auf 125,50 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,32 Prozent am Freitag auf 2,38 Prozent. Der Bund-Future verlor zuletzt 0,08 Prozent auf 132,39 Punkte./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---