Dow Jones Industrial Average®- Die erste Unterstützung des Jahres

Seit dem Allzeithoch bei 45.074 Punkten durchlief der Dow Jones® in den letzten Wochen des Jahres 2024 eine korrektive Phase. Im Verlauf dieser Konsolidierung kam es im Dezember sogar zur längsten Serie von Handelstagen mit fallenden Notierungen seit den 1970er-Jahren. Diese Entwicklung bringt uns dazu, die erste wichtige Unterstützung für 2025 herauszuarbeiten. In den letzten Monaten haben die amerikanischen Standardwerte bei rund 42.000 Punkten mehrfach markante Tiefs ausgeprägt. Die Relevanz dieser Bastion wird zusätzlich durch ein Fibonacci-Projektions-Level (42.077 Punkte) untermauert. Interessant ist in diesem Kontext, dass der Dow Jones® exakt auf dieser Basis in der ersten Handelswoche einen klassischen „Hammer“ ausgebildet hat. Dieses Candlestickumkehrmuster sorgt also für ein weiteres Ausrufezeichen hinter der diskutierten Schlüsselunterstützung. Auf der Oberseite gilt es dagegen, das Weihnachtshoch bei 43.374 Punkten zu überwinden. Aus Sicht des Tagescharts würde dieser Befreiungsschlag einen kleinen Doppelboden abschließen und damit die eingangs diskutierte korrektive Phase seit Dezember abschließen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

