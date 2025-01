Londoner Versicherungsmarkt Lloyd's braucht neuen Chef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der traditionsreiche Versicherungs- und Rückversicherungs-Markt Lloyd's of London muss in diesem Jahr einen neuen Chef suchen.

Vorstandschef John Neal werde Lloyd's im Lauf des Jahres verlassen, um beim Versicherungsmakler Aon das weltweite Rückversicherungs-Geschäft zu führen, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Neal steht seit mehr als sechs Jahren an der Spitze von Lloyd's of London. Er hatte den angestaubten Versicherungsmarkt zukunftsfähig gemacht und trotz des Brexit zu Rekordergebnissen geführt. In der einzigartigen Institution zeichnen Dutzende von Versicherungssyndikaten Risiken von Kunden - oft Unternehmen mit hohen und komplizierten Absicherungsfällen von Ölplattformen bis zu Fußballer-Beinen.

Der Finanzvorstand von Lloyd's kommt aus Deutschland: Der langjährige Allianz-Manager Burkhard Keese war 2019 von Neal nach London geholt worden.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)