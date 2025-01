Extrem fester Arbeitsmarkt belastet Wall Street | Renditen und Dollar steigen

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der US-Arbeitsmarkt war im Dezember deutlich robuster als erwartet. Es wurden 256.000 Jobs geschaffen, während die Wall Street mit nur 155.000 gerechnet hatte. Außerdem sinkt die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent. Die Renditen der Staatsanleihen und der US-Dollar steigen, was in Folgen den Aktienmarkt belastet. Angefacht durch die Quartalszahlen geht es bei den Aktien von Delta Air und Walgreens heute bergauf. Im Fokus stehen auch die Aktien von Constellation. Das Management hat die Übernahme von Calpine für $26,6 Mrd. vor Handelsstart bestätigt. Wegen der steigenden Versicherungsschäden in Folge der dramatischen Brände in Kalifornien, stehen am Freitag die Aktien der Allstate unter Druck. J.P. Morgan schätzt den branchenweiten Versicherungsschaden auf über $20 Mrd. ein. Der S&P 500 notiert rund 3 Prozent unter dem 2024 Rekord. Gemessen am Median notieren die Aktien des Index rund 12 Prozent unter den Hochs und über ein Viertel der Aktien haben über 20 Prozent verloren.



00:00 Intro

00:22 Arbeitsmarkt belastet Wall Street

05:45 Trump-Politik | Ausblick

07:33 Start der Berichtssaison | Was plant Trump?

11:53 Versicherungswerte (u.a. Allstate)

13:25 Globale Lage: Kapitalmärkte | China

17:00 Delta Air | Walgreens | Constellation Energy

20:50 Jefferies | Tech-Werte

22:51 Costco | Capri Holdings | Lululemon

25:53 McDonald’s | Nike | Snowflake | Spotify u.a.

26:40 Renditen der Staatsanleihen im Fokus



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke