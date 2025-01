Trading-Chance Porsche Vz.: Turnaround-Kandidat

Werbung

Autowerte waren angesichts der Branchenkrise in den letzten Monaten auf breiter Front auf Talfahrt. Einige Aktien scheinen nun aber einen Boden gefunden zu haben und können vereinzelt sogar zarte Anzeichen von einem bevorstehenden Comeback aussenden. So könnte die Porsche Vorzugsaktie schon binnen der nächsten Tage eine wichtige Chartmarke durchstoßen und damit erhebliches Potenzial freisetzen. Für uns ergibt sich damit eine lukrative Trading-Chance, die wir ihnen heute vorstellen.

Zum Wochenauftakt gab der Deutsche Aktienindex DAX zunächst weiter nach. Schlechte Vorgaben aus den USA belasteten die Mehrheit der 40 darin enthaltenen Titel. Dem allgemeinen Abwärtssog entziehen konnten sich indes die Papiere der Porsche Vorzugsaktie. Mit 1,4% Zugewinn war der Sportwagenhersteller in unter den Top drei der Gewinnerliste. Grund hierfür sind erfreuliche Absatzzahlen, die vorbörslich gemeldet worden waren. So hat Porsche im vergangenen Jahr 310.718 Fahrzeuge ausgeliefert. In vier von fünf Weltregionen wächst Porsche, wie aus der Veröffentlichung des Unternehmens hervorgeht. So betrug das Wachstum in Europa gut acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Größte Vertriebsregion bleibt mit einem Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr und insgesamt knapp 86.000 ausgelieferten Fahrzeugen Nordamerika. Einzig in China ging der Absatz drastisch zurück. Hier wurden 56.000 Fahrzeuge in 2024 ausgeliefert und somit 28% weniger, als im Vorjahr. Begründet ist dies zum großen Teil mit der weiterhin schwierigen Wirtschaftslage in dieser Region. Vergleicht man die Entwicklung mit den Problemen manch anderer Autohersteller, so scheint Porsche regelrecht auf Rosen gebettet.

Bodenbildung nach Kursrutsch realistisch

Zwar sind die Probleme in der Automobilbranche noch lange nicht beseitigt und auch Porsche hat seine Kämpfe auszufechten. Jedoch sind in nahezu allen Segmenten grundsätzlich die Luxusmarken resistenter, als die „normalen“ Marken. Das liegt in erster Linie daran, dass deren Kunden unabhängig von der Konjunktur stets liquide und zahlungskräftig sind. Porsche bedient zum Beispiel im Vergleich zu BMW oder auch VW eher nicht den Ottonormal-Bürger, sondern ein besser situiertes Klientel. Allein deshalb ist die Aktie unter den Autowerten einer der Favoriten für uns. Wir halten das Unternehmen bei einem KGV von 12 und mit einer Dividenden-Ausschüttung von 3,93% zudem für attraktiv und günstig bewertet. Zum Vergleich: Im Mai 2023 hatten die Porsche-Vorzugsaktien noch ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von mehr als 21.

Positives Chartsignal voraus

Seit April 2024 befindet sich der Porsche-Kurs in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Dabei verlor die Aktie von einst 96 Euro auf zwischenzeitlich nur noch 55,60 Euro und büßte so in der Spitze über 42% an Wert ein. Seit Ende November 2024 nahm jedoch eine Bodenbildung Konturen an. In den vergangenen Tagen konnte sich der Kurs sogar im Vergleich zum breiten Markt recht gut behaupten und legte etwas zu. Unterstützungen finden sich bei 55,60 und 57,14 Euro. Spannend wird die Situation bei 62,16 Euro, wo sich ein Kreuzwiderstand befindet. Gesetzt den Fall, es gelänge, hierüber auszubrechen, so würden charttechnische Ziele bei 65,70 Euro, 70,95 und knapp 75 Euro aktiviert.

Seit dem Korrekturtief bei 55,60 Euro lässt sich zudem ein Momentum-Wechsel ausmachen. Die größten, impulsivsten Tageskerzen waren allesamt aufwärts gerichtet und hatten lange Realbodies (das sind die Kerzenkörper von der Eröffnung zum Schlusskurs).

Quelle: tradingview.com

Kauf-Chance für spekulative Anleger

Aus unserer Sicht kann es sich durchaus als sinnvoll erweisen, nicht zu warten, bis alle gleichzeitig durch die Tür stürmen, sondern sich bereits vor einem technisch positiven Signal mit ersten Tranchen zu positionieren. Einerseits hat das etwas spekulativeren Charakter, doch andererseits sind die Papiere relativ günstig bewertet, und die Aktie ist "überverkauft" und vor dem Abschluss einer Bodenbildung. Wer sich auf dem gegenwärtigen Kursniveau Stücke sichert, hat bis zum Hauptziel bei 75 Euro ziemlich genau 25% Potenzial. Durch den Einsatz eines gehebelten Produktes kann dieses Potenzial noch einmal deutlich nach oben geschraubt werden. Wir haben für diese Trading-Chance ein Produkt mit einem ordentlichen Puffer, aber gleichzeitig einem guten Partizipationsgrad ausgesucht.

Ein Long-Trade mit über 100% Potenzial

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance einen Turbo Open End Long der UniCredit vor. Das Produkt hat seine Basis und den Knockout bei 49,703 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Porsche Vorzüge bei 60 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 5,69. Durch den Einsatz dieses Hebels bedeutet es im Falle des Erreichens der 75-Euro-Marke ein Potenzial von weit mehr als 100% auf das eingesetzte Kapital. Ein Stop-Loss in der Aktie ist nach unserem Dafürhalten bei 54 Euro sinnvoll. Ein solcher Stop-Loss lässt etwas zusätzlichen Spielraum über das lokale Tief bei 55,60 Euro hinaus. Im Produkt entspricht dies einem Stop-Kurs von etwa 4,20 Euro. Die WKN lautet UG1LYW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 62,16 Euro, 65,70 Euro, 70,95 Euro, und 75 Euro

Unterstützungen: 55,60 Euro, 57,14 Euro

Turbo Open End Long auf Porsche Vz.

Basiswert Porsche Vorzüge WKN UG1LYW ISIN DE000UG1LYW6 Basispreis 49,703 Euro K.O.-Schwelle 49,703 Euro Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 5,69 Stop-Loss Hebelzertifikat 4,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.