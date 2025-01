GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

^LONDON, Ontario, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR138&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. November 2024 vorgelegt und die folgenden Highlights mitgeteilt. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben. Ofer Vicus, der CEO von Aduro, kommentiert: ?Dieses Quartal war ein Zeitraum transformativen Wachstums für Aduro, in dem wir verschiedene bedeutende Meilensteine auf unserem Weg zur Kommerzialisierung erreicht haben. Unser erfolgreiches Uplisting in den Nasdaq Capital Market stellt einen wegweisenden Moment in der Entwicklung des Unternehmens dar. Verstärkt wurde diese Leistung durch unsere Zusammenarbeit mit Zeton, einem weltweit führenden Unternehmen für die Gestaltung und Herstellung von Pilotanlagen, bei der Entwicklung unserer

Hydrochemolytic(TM)-Pilotanlage. Diese Anlage wird entscheidend dazu beitragen, die

Skalierbarkeit und kommerzielle Tragfähigkeit unserer Technologie zu belegen." Wir haben zudem unsere Zusammenarbeit mit GF Building Flow Solutions Americas durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung verstärkt, um aufbauend auf früheren technischen Erfolgen eine Lösung für die Recycling-Herausforderungen bei Produktionsabfällen aus vernetztem Polyethylen zu finden. Darüber hinaus konnten wir durch unsere Teilnahme an führenden Branchenkonferenzen wie IRPC und ARC24 in Kombination mit unserer Beteiligung an bekannten Podcasts einem

globalen Publikum das transformative Potenzial der Hydrochemolytic(TM)-Technologie

vorstellen. Diese Erfolge bringen das Unternehmen insgesamt voran und unterstreichen unser Streben nach voller Marktreife und der Bereitstellung einer neuen innovativen und nachhaltigen chemischen Recyclinglösung. ?Das zweite Quartal markierte mit dem erfolgreichen Uplisting in den Nasdaq Capital Market einen entscheidenden Meilenstein für Aduro", merkt Mena Beshay, CFO von Aduro, an. ?Dieser Erfolg hat zusammen mit dem Abschluss unseres Börsengangs in den USA, der einen Bruttoerlös von etwa 4,52 Millionen USD einbrachte, unsere Bilanz deutlich gestärkt. Diese finanziellen Fortschritte unterstreichen nicht nur unseren Einsatz für operative Exzellenz, sondern geben uns auch die Ressourcen, um unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen voranzutreiben und sicherzustellen, dass Aduro gut positioniert ist, um nachhaltig zu wachsen und zu expandieren." Zweites Quartal 2025 - Finanzielle Highlights * Im zweiten Quartal 2025 wurde ein Quartalsumsatz von 38.143 CAD erzielt, was einem Rückgang um 48 % gegenüber dem Umsatz von 73.093 CAD im zweiten Quartal 2024 entspricht. In den am 30. November 2024 endenden sechs Monaten des Geschäftsjahres beliefen sich die Einnahmen auf 93.143 CAD, was einem Rückgang um 29 % im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. November 2023 entspricht. Alle Einnahmen des Unternehmens werden derzeit durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen zur Bewertung der Technologieanwendungen des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind nicht kontinuierlich und werden durch die im jeweiligen Zeitraum durchgeführten Tests und technischen Bewertungen unterstützt. Darüber hinaus hängen die Fortschritte bei den laufenden Kundenbindungsprogrammen von mehreren Faktoren ab, darunter die Ausbalancierung der Unternehmensressourcen zwischen dem Programm zur Hochskalierung und Vermarktung der Technologie einerseits und den bestehenden Analyse- und Kundenbindungsprogrammen andererseits. * Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 3.114.712 CAD, verglichen mit einem Verlust aus dem operativen Geschäft von 2.077.458 CAD im zweiten Quartal 2024. Die Hauptgründe dafür waren das Wachstum des Unternehmens und die Einstellung neuer Mitarbeiter, die Zunahme der nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung sowie die Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit unserem Nasdaq-Uplisting-Prozess. * Die Buchhaltungskosten für Sachanlagen beliefen sich am 30. November 2024 auf 4,1 Millionen CAD, was einem Anstieg von 155.139 CAD bzw. 468.503 CAD in den drei bzw. sechs Monaten bis zum 30. November 2024 entspricht. Dieser Anstieg ergab sich aufgrund einer erhöhten Investition in Forschungsausrüstung und Laboreinrichtungen. * Das Unternehmen verfügte zum 30. November 2024 über liquide Mittel in Höhe von 9,2 Millionen CAD. Zweites Quartal 2025 - Highlights des Unternehmens und nachfolgende Ereignisse Wichtige Updates und Erfolge des Unternehmens: Uplisting in den Nasdaq und erfolgreicher Börsengang (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2024/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-US4-Million- Uplisting-to-Nasdaq/default.aspx?utm_source=Q2- 25%20Nasdaq%20IPO&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease): Seit dem 7. November 2024 wird Aduro Clean Technologies am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol ?ADUR" gehandelt. Dieser Meilenstein wurde von einem erfolgreichen Börsengang in den USA begleitet, bei dem durch den Verkauf von 1.063.647 Stammaktien zum Preis von 4,25 USD pro Aktie ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 4,52 Millionen USD erzielt wurde. Dieser Erlös wird die laufende Forschung und Entwicklung unterstützen, einschließlich des Baus der ?Next Generation Process"- Einheit, und Betriebskapital für allgemeine Unternehmenszwecke bereitstellen. Das Uplisting spiegelt das Engagement von Aduro wider, seine innovative

Hydrochemolytic(TM)-Technologie voranzutreiben und seine Präsenz auf dem Weltmarkt

auszubauen. Zusammenarbeit mit Zeton zur Entwicklung einer Pilotanlage (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2024/Aduro-Clean-Technologies-Engages-Global-Leader-Zeton-for-Design- and-Fabrication-of-Hydrochemolytic-Pilot-Plant/default.aspx?utm_source=Q2- 25%20Zeton&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease): Am 19. November 2024 beauftragte Aduro das weltweit führende Unternehmen für die Gestaltung und

Herstellung von Pilotanlagen, Zeton, mit der Entwicklung einer Hydrochemolytic(TM)-

Pilotanlage mit einer Kapazität von 10 kg/Stunde. Diese Anlage mit Standort in London, Ontario, ist entscheidend für den Nachweis der Skalierbarkeit und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Aduro zur Kommerzialisierung der Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien. Die Pilotanlage wurde unter den Prämissen von Modularität und Skalierbarkeit konzipiert und dient als wichtige Plattform für die Validierung der Leistung von HCT unter realen Bedingungen und die Optimierung von Konfigurationen für die Verarbeitung verschiedener Rohstoffe aus Kunststoffabfall. Das Projekt wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2025 geliefert, installiert und in Betrieb genommen und stärkt damit den Weg von Aduro zur vollständigen Kommerzialisierung. Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit GF Building Flow Solutions Americas: (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2024/Aduro-Clean-Technologies-and-GF-Building-Flow-Solutions-Americas- Sign-MOU-to-Advance-Circular-Solutions-for-Crosslinked-Polyethylene- Waste/default.aspx?utm_source=Q2- 25%20Uponor&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease) Am 12. November 2024 unterzeichnete Aduro eine Absichtserklärung mit GF Building Flow Solutions Americas (ehemals Uponor) zur Erforschung fortschrittlicher Kreislauflösungen für Produktionsabfälle von Rohren aus vernetztem Polyethylen (PEX). Diese Initiative ergab sich aus der Beteiligung von GF am Kundenbindungsprogramm von Aduro und früheren technischen Bewertungen, die das Potenzial der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie von Aduro zur Aufspaltung von PEX-Abfällen in

hochwertige Rohstoffe für die Wiederverwertung belegten. Die Zusammenarbeit hat zum Ziel, Lösungen für die Herausforderungen beim Recycling vernetzter Polymere zu finden und gleichzeitig die Nachhaltigkeit auf dem milliardenschweren Markt für PEX-Rohre zu fördern. Teilnahme an Konferenzen und Marketingaktivitäten: Aduro hat am 3. und 4. Oktober 2024 an der International Refining & Petroleum Conference (IRPC) 2024 (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2024/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-Innovative-Hydrochemolytic- Technology-at-the-International- Refining--Petroleum-Conference-IRPC-2024-Houston-Texas/default.aspx?utm_source=Q 2-25%20IRPC&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease) in Houston, Texas, teilgenommen. Eric Appelman, der Chief Revenue Officer, stellte die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie als kostengünstige Alternative zur Pyrolyse vor und

gab Einblicke in ein zum Patent angemeldetes Verfahren zur Herstellung von BTX- Chemikalien aus Kunststoffabfällen und erneuerbaren Ölen. Als nächstes präsentierte Aduro am 20. und 21. November 2024 seine Technologie auf der Advanced Recycling Conference (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases- details/2024/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-Hydrochemolytic-Technology-as- an-Innovative-Solution-for-Chemical-Recycling-at-the-Advanced-Recycling- Conference- 2024/default.aspx?utm_source=Q2-25%20ARC24&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRe lease) (ARC24) in Köln. Auf dieser Konferenz präsentierte Eric Appelman ?eine effektive Alternative zur Pyrolyse beim chemischen Recycling" und hob die

Vorteile der Hydrochemolytic(TM)-Technologie bei der Aufbereitung von gemischten

Kunststoffabfällen mit geringerem Energieverbrauch und höherwertiger Produktausbeute hervor. Aduro präsentierte zudem in Begleitung des Canadian Trade Commissioner Service bei der Canadian CleanTech Roadshow in Mexico (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7268322852573970432?utm_so urce=Q2-25%20TCS%20Mexico&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease) seine

Hydrochemolytic(TM)-Technologie potenziellen Kooperationspartnern und Investoren

aus der Region. Diese Veranstaltung unterstrich das Streben von Aduro nach der Erschließung neuer Märkte und dem Aufbau internationaler Partnerschaften. Zur Erweiterung seines Zielpublikums beteiligte sich Aduro an öffentlichen Podcasts. Im Podcast Plastic Climate Future (https://www.plasticclimatefuture.com/podcast/adurocleantechnologies?utm_source= Q2-25%20- %20PCF%20Podcast%20Aduro&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease) sprach Eric Appelman über die Herausforderungen beim Recycling von Kunststoffabfällen und die nachhaltigen Lösungen der innovativen Technologie von Aduro. Darüber hinaus erläuterte Appelman in einem YouTube-Interview bei The Chemical Show (https://www.youtube.com/watch?v=LeuPEYzc1gs?utm_source=Q2-25%20Aduro%20- %20The%20Chemical%20Show&utm_campaign=PR138&utm_medium=PressRelease) die technischen Fortschritte des Verfahrens von Aduro und dessen Potenzial, die Zukunft des chemischen Recyclings entscheidend zu beeinflussen. Für eine detailliertere Diskussion der Ergebnisse von Aduro für das zweite Quartal 2025 verweisen wir auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und die Zwischenanalyse des Managements für die drei und sechs Monate bis zum 30. November 2024, die unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) verfügbar sind. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR138&utm_medium=Pre ssRelease) Jack Perkins, Vice President aduro@kcsa.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die Erwartung des Unternehmens, die volle Marktreife zu erreichen und innovative, nachhaltige chemische Recyclinglösungen durch seine

Hydrochemolytic(TM)-Technologie bereitzustellen; die Erwartung, dass die

Technologie des Unternehmens skalierbar und kommerziell tragfähig sein wird, wobei die Entwicklung einer Pilotanlage ein entscheidender Meilenstein für den Nachweis ihres Potenzials ist; dass die Pilotanlage in London, Ontario, unter den Prämissen von Modularität und Skalierbarkeit konzipiert wird und tatsächlich planmäßig bis zum dritten Quartal 2025 geliefert, installiert und in Betrieb genommen wird; dass das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit GF Building Flow Solutions Americas eine Lösung für die Recycling-Herausforderungen auf dem Markt für vernetztes Polyethylen finden wird; dass die Zusammenarbeit mit GF Building Flow Solutions Americas auf früheren technischen Bewertungen aufbauen und zum Ziel haben wird, PEX-Abfälle in hochwertige Rohstoffe zur Wiederverwertung aufzuspalten, um die Nachhaltigkeit auf dem milliardenschweren Markt für PEX-Rohre zu fördern; dass das erfolgreiche Uplisting des Unternehmens in den Nasdaq Capital Market und der Abschluss seines Börsengangs die erwarteten bedeutenden Fortschritte bringt; dass die Mittel aus dem Börsengang wie vorgesehen zur Unterstützung der laufenden Forschung und Entwicklung, einschließlich des Baus der ?Next Generation Process"-Einheit, und zur Bereitstellung von Betriebskapital für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden; dass die finanziellen Ressourcen des Unternehmens die Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen von Aduro vorantreiben und sicherstellen werden, dass das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und Marktexpansion gut positioniert ist; dass die Teilnahme von Aduro an führenden Branchenkonferenzen und Marketingaktivitäten wie der IRPC und der ARC24 die Marktpräsenz des Unternehmens verbessern und das transformative Potenzial seiner Technologie einem globalen Publikum präsentieren wird; dass die Erfolge des Unternehmens es insgesamt voranbringen und damit seinen Einsatz für die Erreichung der vollständigen Marktreife und die Bereitstellung einer neuen innovativen und nachhaltigen chemischen Recyclinglösung unterstreichen werden. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen

möglicherweise nicht in der Lage ist, die Hydrochemolytic(TM)-Technologie wie

erwartet oder überhaupt erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten; dass die erfolgreiche Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme der Pilotanlage bis zum dritten Quartal 2025 nicht rechtzeitig wie erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Skalierbarkeit und kommerzielle Tragfähigkeit seiner Technologie nachzuweisen; dass die Zusammenarbeit mit Zeton und GF Building Flow Solutions Americas möglicherweise nicht effektiv ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefert; dass die Technologie und die Produkte des Unternehmens möglicherweise nicht die erwartete Marktakzeptanz oder möglicherweise überhaupt keine Marktakzeptanz erreichen; dass die Auswirkungen von Branchenkonferenzen und Marketingaktivitäten auf die Marktpräsenz des Unternehmens möglicherweise geringer ausfallen als erwartet oder nicht die erwarteten Ergebnisse liefern; dass das Unternehmen möglicherweise nicht genügend Finanzmittel sichern kann, um die laufenden Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen zu unterstützen; dass Änderungen der behördlichen Anforderungen und bei der Einhaltung geltender Gesetze die Geschäftsentwicklung und die Vermarktungsbemühungen des Unternehmens behindern können; und dass es wirtschaftliche Bedingungen und andere Faktoren geben kann, die sich negativ auf das operative Geschäft und die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken können, einschließlich ungünstiger Marktbedingungen und anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35a12862-6b8b-47a9- b41d-fb8488b89603 °