Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Verbio, SAF Holland, Zalando, LVMH, BlackRock, Wells Fargo, Citibank, JP Morgan, EQT SoFi, Intuitive Surgical und Taiwan Semi.

Ein erfreulicher Inflationsbericht und ein sehr starker Start in die Gewinnsaison durch die ersten großen US-Banken haben den Markt gestern beflügelt. Ob es nun direkt wieder in den Rally-Modus gehen kann, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Die Zalando-Aktie führt derweil die Gewinnerliste im Dax sehr deutlich an. Starke vorläufige Zahlen mischen sich mit positiven Analystenkommentaren. Hier scheint alles gut zu laufen ...

Die US Großbanken haben gestern traditionell die Gewinnsaison eröffnet. Martin wirft heute einen Blick auf die Ergebnisse von JP Morgan, Wells Fargo und Citibank und aktualisiert auch den Ausblick für den Financial-Sektor.

Ebenfalls glänzen kann der Chip-Fertiger Taiwan Semiconductor. Ist das ein gutes Zeichen für den Halbleiter-Markt?