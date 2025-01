Der Dax hat am Freitag den dritten Rekordtag in Folge verbucht. Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident stieg der Leitindex im frühen Handel erstmals über die Marke von 20.700 Punkten. Nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde bewegte er sich 0,51 Prozent höher bei 20.760 Punkten. Auf Wochensicht hat er die Gewinne damit auf 2,7 Prozent ausgebaut und sein Jahresplus sogar auf mehr als vier Prozent.

Leicht positive Impulse für die Aktienmärkte kamen aus China, wo die Wirtschaft das Wachstumsziel der Regierung von „rund fünf Prozent" im vergangenen Jahr erreichte.

Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat.

Mit dem robusten Auftakt übergingen die Europa-Börsen die Tatsache, dass der Handel an der wegweisenden Wall Street am Vorabend ins Stocken geraten war. Bevor die USA mit Trump einen altbekannten Präsidenten zurückbekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten. Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am Martin Luther King Day pausiert. Die US-Anleger positionieren sich damit auch für ein verlängertes Wochenende.

Laut dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets ist „die große Bühne bereitet" für einen Mann, der in Sachen Wirtschaft und Geopolitik wohl viel verändern werde. Trumps erste Amtszeit sei von einem zollintensiven Ansatz geprägt gewesen, der sich insbesondere gegen China gerichtet habe. Auch seine zweite Amtsperiode werde wohl neue Zölle und Einschränkungen mit sich bringen. Die große Sorge dabei ist, dass dies die Inflation anheizen könnte.

Süss Microtec zweistellig erholt - Ziele 2024 klar übertroffen

Nach dem jüngsten Kursrutsch hat Süss Microtec mit Eckzahlen bei den Anlegern für Erleichterung gesorgt. Das Halbleiternehmen signalisierte, dass es die Geschäftsziele 2024 deutlich übertroffen hat. Daraufhin erholten sich die Aktien und liegen nach gut einer Stunde Xetra-Handel mit über 20 Prozent im Plus bei 49,30 Euro.

Der Umsatz habe voraussichtlich 445 Millionen Euro betragen, wie der Konzern überraschend am Donnerstagabend in Garching mitteilte. Angepeilt hatte Suss 380 Millionen Euro bis 410 Millionen Euro. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) liege den Eckdaten zufolge bei etwa 17,5 Prozent und fällt damit auch besser aus als zuletzt in Aussicht gestellt. Suss hatte mit einem Wert von maximal 16 Prozent gerechnet.

Der Jahresstart war für die Aktien mit zeitweise über 20 Prozent Minus sehr schwach. Spekulanten, die angesichts der Tiefststände seit April 2024 auf weiter fallende Kurse gesetzt haben, wurden nun auf dem falschen Fuß erwischt.

SPD-Generalsekretär: Habecks Sozialvorstoß „völlig unausgegoren"

Der Vorschlag des Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben, stößt weiter auf Kritik. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch warf Habeck vor, dessen „völlig unausgegorener Vorschlag“ habe „massive Verunsicherung“ ausgelöst. Habeck könne nicht sagen, wie sein Vorschlag umgesetzt werden solle, sagte Miersch der Neuen Osnabrücker Zeitung. Miersch sprach sich dafür aus, das Gesundheitssystem effizienter zu machen, anstatt neue Einnahmequellen zu erschließen.

Der Vorschlag, Einkünfte aus Kapitalerträgen zur Finanzierung von Kranken- und Sozialversicherung zu nutzen, hatte schon in den vergangenen Tagen teils harsche Reaktionen hervorgerufen. CSU und FDP warnten vor einem Griff in die Taschen der Menschen, auch von SPD und AfD kam Kritik.

Die Grünen stellten daraufhin zwar großzügige Freibeträge in Aussicht, nannten bislang aber keine konkrete Zahl. „Das ist ein typischer Habeck und erinnert an das Debakel um Heizungsgesetz“, sagte Miersch und erinnerte an die erregten Debatten um die von Wirtschaftsminister Habeck vorangetriebene Reform des Gebäudeenergiegesetzes.

Redaktion onvista/dpa-AFX