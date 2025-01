Am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte der Dax ein weiteres Rekordhoch aufstellen. Zwar zeichnet sich am Montagmorgen zunächst eine Stagnation des Leitindex auf hohem Niveau ab, die starke Dynamik der Vorwoche könnte aber fortdauern. Da war der Dax drei Tage in Folge auf Höchststände geklettert.

Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen quasi unbewegten Start bei 20.900 Punkten.

Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden. In den USA sind derweil die Börsen wegen des Martin-Luther-King-Day geschlossen.

"Die Amtseinführung von Präsident Trump ist ein kritischer Moment für Europa", schrieb Mathieu Savary von BCA Research. Denn Europa wäre von einem etwaigen Handelskrieg schwer betroffen. "Allerdings ist die Unsicherheit der eigentliche Schmerzfaktor", so der Marktstratege. Sollten Europa und die USA eine Grundlage für einen für beide Seiten akzeptablen "Deal" finden, dürfte diese Unsicherheit schwinden.

Gute Stimmung an der Wall Street vor Trumps Amtseinführung

Vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten haben sich die New Yorker Börsen am Freitag stark ins Wochenende verabschiedet. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch.

Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion stand den Zinssenkungshoffnungen am Freitag nicht entgegen. Seit den positiv aufgenommenen Inflationsdaten vor zwei Tagen hat der Druck auf die Renditen am Anleihemarkt merklich nachgelassen.

Gewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Montag vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zugelegt.

Chinas Vize-Präsident Han Zheng hat kurz vor der Vereidigung Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten dessen designierten Stellvertreter J.D. Vance und Tech-Milliardär Elon Musk getroffen. Wie Trumps Übergangsteam bestätigte, sprachen Vance und Han über Themen wie den Handel zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften, regionale Stabilität und das für die Drogenkrise in den USA maßgeblich mitverantwortliche Opioid Fentanyl.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.902 + 1,17 Prozent Hang Seng 19.922 + 1,73 Prozent CSI 300 3.827 + 0,40 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,68 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,503 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,626 + 0,33 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0304 + 0,28 Prozent USD / JPY 156,01 - 0,09 Prozent EUR / JPY 160,76 + 0,19 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,65 USD - 0,14 USD WTI 77,94 USD + 0,06 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 55 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 240 (200) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 38 (23) EUR

- JEFFERIES HEBT SPIRAX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7850 (7410) PENCE

- JEFFERIES NIMMT TT ELECTRONICS MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 97 PENCE

- JEFFERIES SENKT JUDGES SCIENTIFIC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8500 (11700) PENCE

- JEFFERIES SENKT SMITHS GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1930 (2180) PENCE

- JEFFERIES SENKT XP POWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1440 (1700) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10900 (11400) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1450 (1525) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 355 (365) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 (105) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN NIMMT CARLSBERG MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 725 DKK

- UBS HEBT YPSOMED AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 400 (422) CHF

Termine Unternehmen

17:00 FRA: Europäische Bankenaufsicht EBA, Vorstellung des Bankenstresstests 2025

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 11/24

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/24

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/24 (endgültig)

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/24

08:00 DEU: Außenhandel 11/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024

11:00 EUR: Bauproduktion 11/24

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

Redaktion onvista/dpa-AFX