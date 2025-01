Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: DocMorris, Ørsted, Northern Data, Kontron, Ionos, Schott Pharma, Tui AG, BHP, Northrop Grumman, RTX, Apple und Tempus AI.

Nach der Amtseinführung bleiben die Kurtreiber vorerst aus. Die Aktienmärkte waren etwas volatiler, als Trump nach seiner Amtseinführung ankündigte ab dem 1. Februar 25 Prozent Zoll für kanadische und mexikanische Waren einzuführen. Die schnelle Kursrutsch wurde aber auch schnell wieder aufgefangen. Es bleibt also spannend, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Derweil schicken Analysten die Aktie von Schott Pharma auf Talfahrt. Hier droht der Kurs nun auf ein neues Tief seit der IPO zu fallen. Eine Erfolgsstory sieht anders aus.

Bei Tui dagegen mehren sich die positiven Meldungen. Entsprechend ist die Aktie heute das positive Gegengewicht zu Schott Pharma im MDax. Charttechnisch sieht es bei der Tui-Aktie sehr vielversprechend aus und auch die fundamentale Lage unterstützt. Wohin könnte der Kurs als nächstes gehen?

Neue Positionen von Nancy Pelosi haben in der Trading-Gemeinde für Aufregung gesorgt. Lag sie doch in den letzten Jahren mit ihren Käufen meist enorm gut. Jetzt scheint sie einen neuen KI-Kandidaten erspäht zu haben. Welcher das ist, die Info gibt es in der Sendung.