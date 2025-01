Netflix hebt nach Rekord-Kundenzustrom Ziele an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Los Angeles/Frankfurt (Reuters) - Live-Sportübertragungen und die zweite Staffel der Erfolgsserie "Squid Game" haben Netflix den größten Kundenzuwachs der Firmengeschichte beschert.

"Wir gehen mit viel Schwung in das Jahr 2025", teilte der Streaming-Anbieter am Dienstag mit und hob seine Umsatzziele für das laufende Jahr an. Außerdem kündigte er Preiserhöhungen für die US-Abonnements an. Die Aktie im nachbörslichen Geschäft der Wall Street gut zehn Prozent zu.

Nach mehreren Quartalen mit einem schwächelnden Wachstum gewann der Konzern den Angaben zufolge zum Jahresabschluss 2024 19 Millionen Kunden hinzu, mehr als gedacht. Ein Magnet war der Boxkampf zwischen dem früheren Weltmeister Mike Tyson und dem YouTube-Star Jake Paul im November, den 60 Millionen Zuschauer sahen. Die beiden NFL-Weihnachtsspiele gehörten zu den meistgesehenen in der Geschichte der US-Footballliga. "Sportübertragungen bringen mehr Stabilität in die Werbeeinnahmen und die Nutzerzahlen", sagte Analyst Ross Benes vom Marktforschungsunternehmen eMarketer. Es halte die Kunden länger am Bildschirm. Für Spots, die während Live-Übertragungen gesendet werden, müssen Werbetreibende üblicherweise Aufschläge zahlen.

ERFOLGREICHE SPORTÜBERTRAGUNGEN SCHÜREN OPTIMISMUS

Netflix setzt verstärkt auf Sportveranstaltungen, um vor allem die Kunden der werbefinanzierten Abonnements am Bildschirm zu halten. So zeigt die Plattform künftig auch Wrestling-Wettkämpfe. Allein hierfür zahlt sie fünf Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren. Von werbefinanzierten Abos verspricht sich Netflix langfristig steigende Gewinne, weil die Einnahmen pro Nutzer höher sind als durch Abo-Gebühren allein.

Gleichzeitig hob Netflix die Gebühren für das Basis- und das Premium-Abonnement in den USA auf 7,99 beziehungsweise 24,99 Dollar an. Dem Research-Haus Antenna zufolge sind Netflix-Kunden die treuesten der Branche. Die Wechselquote liege bei gerade einmal 1,8 Prozent. Auf dieser Basis stellte das Netflix für 2025 Gesamterlöse von 43,5 bis 44,5 Milliarden Dollar in Aussicht, 500 Millionen Dollar mehr als zuvor. Gleichzeitig hob der Konzern sein Ziel für die operative Gewinnmarge um einen Prozentpunkt auf 29 Prozent an.

GEWINN ÜBERRASCHT POSITIV - UMSATZ WIE ERWARTET

Trotz des hohen Kundenzustroms blieb der Anstieg des Umsatzes mit 16 Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn überraschte mit 1,87 Milliarden Dollar aber positiv. Operativ verdiente der Streaming-Dienst 2,27 Milliarden Dollar. Damit übersprang das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2024 erstmals die Marke von zehn Milliarden Dollar.

Zum Jahresauftakt 2025 rechnet Netflix mit weiterem Wachstum. Der Umsatz werde voraussichtlich auf 10,42 Milliarden Dollar und der operative Gewinn auf 2,94 Milliarden Dollar steigen.

