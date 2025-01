EQS-News: Personas gibt Update zum Akquisitionsprogramm von TikTok-Nutzer*innen durch Keek

EQS-News: Personas Social Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 23. Januar 2025) - Personas Social Incorporated (TSXV: PRSN) (das "Unternehmen") freut sich, ein Update seiner Marketingkampagne zur Nutzerakquise durch Keek bekannt zu geben.

Keek war die erste Kurzvideo-App und wurde noch vor TikTok, Vine, Reels und Shorts entwickelt. Keek besteht seit 2011 und wurde damals von den Kardashians unterstützt. Die App erreichte weltweit ein Publikum von fast 80 Millionen Nutzer*innen in 180 Ländern. Keek-Nutzer*innen sind mit Keek aufgewachsen, von der Schulzeit bis ins junge Erwachsenenalter, vom Studium bis ins Berufsleben, und sie wollen ihr Keek zurück. Keek wurde inzwischen umgestaltet, neu aufgelegt und steht jetzt zum Download bereit.

Mit der Unterstützung von Googles Abteilung für Partnerschaften mit Kleinunternehmen startete Keek am 17. Dezember 2024 sein Programm zur Nutzergewinnung, das die Erwartungen der Geschäftsführung bisher übertroffen hat. Die hier angegebenen Zahlen sind vorläufig und können sich in Zukunft und nach einer formellen Prüfung noch ändern. Die Kundenakquisitionskosten für Android waren mit 64 Cent pro Nutzer*in sehr niedrig. Mit 4,25 Dollar pro Nutzer*in waren die Akquisitionskosten für IOS höher. Das Verhältnis zwischen Android- und IOS-Nutzer*innen liegt mit etwa 70:30 zugunsten von Android. Somit liegen die kombinierten Kundenakquisitionskosten bei etwa 1,80 Dollar pro Kund*in. Derzeit liegen unsere geschätzten CPM-Einnahmen bei etwa 6,30 US-Dollar pro 1.000 geschalteten Werbeeinblendungen. Ziel des Managements ist, mehr als 1.000 Impressions pro Jahr und Kund*in zu liefern.

Die Geschäftsleitung sieht eine bedeutende Marktchance in der Ungewissheit über die Eigentumsverhältnisse und den Betriebsstatus von TikTok in mehreren großen Staaten, einschließlich der USA. TikTok wurde in 9 Ländern verboten und in 14 Ländern sowie in der EU eingeschränkt. Das entspricht einem adressierbaren Markt von über 600 Millionen Nutzer*innen. Das Unternehmen hat die Nutzer*innen in diesen Ländern mit Erfolg angesprochen, was sich in den Kundenakquisitionskosten niederschlägt. Keek gibt es inzwischen in über 100 Ländern, wobei sich die größten Nutzergruppen in Indien und den USA befinden. TikTok ist in Indien nicht verfügbar und die Zukunft des Unternehmens in den USA ist ungewiss.

CEO Mark Itwaru erklärte: "Myspace war de facto der König der sozialen Medien, bis es 2005 von der News Corporation aufgekauft wurde. Wer mit den neuen Besitzverhältnissen unzufrieden war, wechselten zu einem jungen, gerade ein Jahr alten Unternehmen namens Facebook. Mit TikTok und Keek könnte sich diese Geschichte wiederholen. Keek springt nicht einfach nur auf den Zug auf - wir haben das Kurzvideo erfunden, und wir sind bereit, wieder das nächste große Ding zu werden. Wir haben die Erfahrung, die Technik und jetzt auch den perfekten Zeitpunkt, um zu glänzen."

Eine aktualisierte Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://investors.k.to/. Sie finden Keek jetzt im Apple AppStore, im Google Play Store und unter www.keek.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Personas Social Incorporated

Mark Itwaru

Chairman & Chief Executive Officer

Telefon: 647-789-0074

E-Mail: mark@keek.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Die Ergebnisse bei der Nutzung der oben beschriebenen Keek-Dienste können variieren. Unser Slogan "Get famous fast" ist ein Schlagwort und nicht wörtlich zu nehmen. Die Popularität einzelner Nutzer*innen basiert auf mehreren Faktoren, unter anderem auf ansprechenden Inhalten. Wichtige Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den Erwartungen des Unternehmens führen könnten, sind die Risiken, die gelegentlich in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen ausdrücklich erforderlich ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haben diese Mitteilung überprüft oder übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

