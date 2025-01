TWILIO überzeugt | Rekordwoche an der Wall Street

Eine ganze Reihe von Zahlen sind heute vorbörslich an der Wall Street das Thema.

American Express, Verizon, legen Ihre Quartalsergebnisse vor. Die gestrige Analystenkonferenz hat die Aktie von Twilio regelrecht abheben lassen, denn das Management hat den Ausblick für das laufende Quartal angehoben und auch den Margenausblick nach oben angepasst.

Die Wall Street insgesamt wartet auf wichtige Einkaufsmanagerdaten aus den USA und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan am Nachmittag und sieht vorbörslich einige Gewinnmitnahmen nach einer insgesamt starken 1. Woche unter Präsident Donald Trump.



00:00 Intro | Überblick

01:30 Ausblick heute & nächste Woche

02:40 DAX, Europa, Burberry, Ericsson

05:20 Asien (u.a. Japan, KI Chips, Börse)

08:15 Trump: Zölle, Krypto, Musk, Öl u.a.

13:10 Zahlen: AmEx, Verizon, Boeing u.a.

16:13 CSX | Intuitive Surgical

18:38 Twilio | Texas Instruments

21:05 Studie der Bank of America

23:00 Analysten (u.a. Netflix, Apple) | Ausblick



