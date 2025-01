EQS-News: PIERER Mobility AG: Große Zustimmung der Aktionäre bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

PIERER Mobility AG: Große Zustimmung der Aktionäre bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung



27.01.2025 / 18:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



Wels, 27. Jänner 2025

PIERER Mobility AG: Große Zustimmung der Aktionäre bei der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung

Beschlussfassung über die Ausgabe von Finanzinstrumenten

Stephan Zöchling Vorsitzender des Aufsichtsrats

In der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung wurden sämtliche Anträge durch die Aktionäre angenommen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um in die letzte Etappe des 90-tägigen-Sanierungsverfahrens der KTM AG zu gehen.

Wahlen in den Aufsichtsrat

Stephan Zöchling wurde mit mehr als 96 % Zustimmung in den Aufsichtsrat gewählt. Sein Mandat läuft bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich somit wie bisher aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.

Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten

Die Hauptversammlung ermächtigte den Vorstand mit 99 % Zustimmung zudem, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG auszugeben. Bei diesen Finanzinstrumenten handelt es sich insbesondere um Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können. Die Ermächtigung sieht den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente vor und widerruft die bestehende Ermächtigung vom 21. April 2023.

Wahl Aufsichtsratsvorsitzender

Die im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung stattgefundene Aufsichtsratssitzung wählte Stephan Zöchling zum neuen Vorsitzenden.

Gottfried Neumeister: „Ich freue mich über die große Zustimmung unserer Aktionäre zu den Anträgen. Diese Ergebnisse unterstreichen das Vertrauen unserer Aktionäre in die Strategie und das Engagement für ein nachhaltiges Wachstum unserer Unternehmensgruppe. Gleichzeitig bedanke ich mich im Namen der PIERER Mobility AG bei Josef Blazicek für seine langjährige Tätigkeit und seinen Einsatz als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft.“

Stephan Zöchling: „Ich danke den Aktionären für ihr Vertrauen. Als neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehme ich gerne die Verantwortung, den Prozess zur Gesundung der PIERER Mobility-Gruppe aktiv mitzugestalten. Ich glaube fest an die Kraft der Marke KTM, Motorrad-Fans weltweit zu begeistern. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Management und dem gesamten Team die Position von KTM in der Motorradbranche weiter auszubauen, nachhaltiges Wachstum zu fördern und den Weg in eine technologisch aufregende Zukunft zu ebnen.“

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Hans Lang & Mag. Melinda Busáné-Bellér

Tel: +43 676 4140945 bzw. +43 676 4093711

Email: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI

27.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Telefon: +43 (0) 7242 69 402 E-Mail: ir@pierermobility.com Internet: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse EQS News ID: 2075547

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2075547 27.01.2025 CET/CEST