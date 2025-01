Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Stabilus, Nemetschek, Cliq Digital, Hugo Boss, Süss Microtec, Siemens Energy, LVMH, Verizon, NextEra Energy, American Express, Spotify, Take Two Interactive und Nvidia.

Was für ein Wochenbeginn. Ein KI-Modell aus China versetzt den ganzen Westen in Angst und Schrecken. Entsprechend verliert der Nasdaq 100 stellenweise bis zu fünf Prozent an Wert. Die Tech-Highflyer wie Nvidia, Broadcom, Vertiv oder Taiwan Semi werden regelrecht zerstört. Alle diese Werte verlieren weit mehr als zehn Prozent an Wert - innerhalb weniger Stunden.

Es geht heute also insbesondere um die Frage, ob diese neuen Entwicklungen den gesamten Bereich der KI-Entwicklung auf den Kopf stellen, ob die vielen Milliarden an Kosten, die die Hyperscaler in den Ring werfen, überhaupt noch nötig sind und ob nun die Bestellungen bei Nvidia deutlich zurück gehen könnten.

Ebenfalls sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird die Siemens-Energy-Aktie. Hier geht es um mehr als ein Fünftel bergab, der Grund ist der Gleiche. Die KI-Fantasie entweicht teilweise aus der Aktie. Ist das ein Kauf-Setup? Dieser Frage geht Martin heute nach.

Interessante Entwicklungen gibt es auch bei Take-Two Interactive. Der Spieleentwickler hat mit GTA 6 ein lang erwartetes Highlight in Planung ...