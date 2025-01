Alibaba-Mitgründer steigt bei Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose ein

Alibaba-Mitgründer Joe Tsai steigt über seinen Investmentfonds Blue Pool beim italienischen Luxus-Sneaker-Hersteller Golden Goose ein.

Insgesamt habe die in Hongkong ansässige Firma einen Anteil von zwölf Prozent erworben. "Das fundierte Fachwissen von Blue Pool in der Sport-, Unterhaltungs- und Konsumgüterindustrie, gepaart mit einer umfassenden Kenntnis des asiatisch-pazifischen Marktes, wird der Gruppe helfen, ihre Reichweite weiter auszubauen", teilte Golden Goose am Dienstag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

Der dem Finanzinvestor Permira gehörende Schuhhersteller aus Venedig hatte im Juni überraschend seinen milliardenschweren Börsengang an der Mailänder Börse abgesagt. Als Grund nannte das Unternehmen die große Volatilität an den europäischen Aktienmärkten. Golden Goose hatte eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,86 Milliarden Euro angestrebt.

Im November hatte Vorstandschef Silvio Campara erklärt, das Unternehmen halte weiter an einem Börsengang fest. Es werde aber auf die richtigen Marktbedingungen warten, um den Prozess neu zu starten.

Bei der Übernahme durch Permira im Jahr 2020 wurde Golden Goose mit 1,3 Milliarden Euro bewertet. Die Turnschuhe mit dem markanten fünfzackigen Stern werden zu Preisen von 400 Euro aufwärts verkauft.