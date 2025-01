Bitcoin & Krypto ohne Trump verloren? - Altcoin Season, AI-Blase, Chancen & Risiken mit @Bitcoin2Go

Direkt zum Video auf YouTube

In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen ereignisreichen Januar zurück und analysieren, ob der Krypto-Markt ohne Trump wirklich verloren ist und wie sich der Trump-MemeCoin auf den Altcoin-Markt auswirkt. Erfahre alles über den Inflationsausblick, das Risiko von Carry Trades und die aufkommende Bewegung von WLFI. Auch um Fokus: DeepSeek und das Potenzial von Stablecoins und AI Coins. Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick Januar! Klicke gleich ins Video, um mehr zu erfahren!





🕐 Das Video wurde am 29.01.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.