Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 03.02.2025 / 13:55 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG
Company Name: SFC Energy AG
ISIN: DE0007568578
Reason for the Update research:
Recommendation: Buy
from: 03.02.2025
Target price: 31,00 Euro
Target price on sight 12 Monate of:
Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung: SFC Energy hat einen großen Folgeauftrag (EUR19 Mio.) im Segment Clean Power Management erhalten. Der Auftrag kommt von einem international führenden Hightech-Anlagenbauer und umfasst leistungsstarke Stromversorgungs- und Spulenlösungen. Dies ist bereits der zweite Großauftrag seit Jahresbeginn. Erst kürzlich hatte das Unternehmen einen Brennstoffzellenauftrag mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro (FBe: mittlerer einstelliger Bereich) von BauWatch erhalten. Der starke Auftragseingang im Januar untermauert unsere Wachstumsprognose für 2025E (+22% J/J). Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR31. Wir halten SFC als Wachstumswert für attraktiv bewertet und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 31.00 price target.

Abstract: SFC Energy has received a large follow-up order (EUR19m) in the Clean Power Management segment. The order is from a leading international high-tech equipment manufacturer and is for high-performance power supply and coil solutions. This is the second large order since the start of the year. The company recently secured a fuel cell order with a volume of several million euro (FBe: mid single-digit) from BauWatch. The strong order entry in January underpins our 2025E growth forecast (+22% y/y). An updated DCF model yields an unchanged EUR31 price target. We believe that SFC is attractively valued for a growth stock and confirm our Buy recommendation.