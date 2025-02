Trading-Chance Deutsche Telekom: Korrektur voraus?

Werbung

Die Woche startet mit einem Paukenschlag! Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle gegen gleich drei Länder verhängt hat, geht an den internationalen Börsen die Angst um. Handelsstreitigkeiten haben das Potenzial die Wirtschaft dies- und jenseits des großen Teichs abzuwürgen, was speziell für hiesige Unternehmen fatal wäre. Denn wir befinden uns bereits in einer Rezession. Es ergeben sich nun auch einige attraktive Chancen für antizyklische Short-Trades bei Aktien, die eine starke Aufwertung erfahren haben in den vergangenen Jahren. Eine solche Aktie ist die der Deutschen Telekom.

Fast unbemerkt hat sich der Aktienkurs der Deutsche Telekom AG seit Frühjahr 2022 von damals knapp 16 Euro auf nunmehr 32,50 Euro glatt verdoppelt. Dies ist umso bemerkenswerter, als damit eine 20-jährige Seitwärts-Bewegung der Telekom-Papiere beendet wurde. Zwischen 2002, als die seit 2000 andauernde Baisse ihren Boden gefunden hatte, und 2022 bewegten sich die Notierungen der Telekom-Aktie stabil zwischen 8 Euro auf der Unter- und 16-18 Euro auf der Oberseite hin und her, ohne einen nachhaltigen Trend zu starten.

Neu-Bewertung weitestgehend abgeschlossen

Doch was hat sich getan, dass der Aktienkurs sich in den letzten Jahren so positiv entwickelt hat? Nun, wenn man sich die Entwicklung des Cashflow anschaut, so fällt auf, dass dieser von 3,66 Euro je Aktie in 2018 auf 8,01 Euro je Anteilsschein im Jahr 2024 deutlich gewachsen ist. Der Gewinn wurde zwischen 2018 und 2023 von einst 0,46 Euro auf 3,57 Euro pro Aktie gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2023 erzielte die Deutsche Telekom eine Netto-Marge von 15,89%. Das sind beachtliche Zahlen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Umfeld speziell zwischen 2020 und 2022 angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges alles andere als einfach war. Folgerichtig erfuhren die Papiere des in Bonn ansässigen Telekom-Konzerns eine Neubewertung und konnten sich eindeutig von der 20-Jahres-Range entfernen. Doch ein neuerlicher Blick auf die aktuellen Zahlen, wie auch die Erwartungen für die nächsten Jahre lässt erahnen, dass die Neu-Bewertung weitestgehend abgeschlossen sein dürfte. Das enorme Wachstum kann nicht aufrechterhalten werden. Ganz im Gegenteil: für die nächsten Jahre ist eine Stagnation bzw. sogar ein leichter Rückgang bei Cashflow und Gewinn zu erwarten. Entsprechend kann die Telekom-Aktie nun wieder attraktiv für eine Wette auf fallende oder seitwärts tendierende Kurse sein.

Konter-Signal eröffnet Chance

Wie intensiv der jüngste Bullen-Run seit Spätsommer 2024 war lässt sich anhand des WolVol-Indikators erkennen. Dieser ist auf ein noch nie erreichtes Niveau angestiegen und indiziert damit die enorme Spannung, die sich hier aufgebaut hat. Jeder auch noch so kleine Rücksetzer des Kurses wurde postwendend wieder hochgekauft. Die Beschleunigung der Bewegung seit dem 27. Januar, mit einem Zugewinn von knapp 10% binnen weniger Tage, spricht für einen fortgeschrittenen Aufwärtstrend, der unmittelbar vor einem Taktwechsel hin zu einer Konsolidierung oder gar einer Korrektur steht. Denn wie erfahrene Börsianer wissen: Im Endteil eines Trends beschleunigen sich die Bewegungen in aller Regel nochmals. Mittel bis langfristig ist es durchaus realistisch, dass die obere Begrenzungslinie des alten (flacheren) Trendkanals, der seit 2022 bis Ende 2024 Gültigkeit hatte und dann nach oben verlassen wurde, von oben in Form einer sogenannten Pullback-Bewegung getestet wird. Diese obere Kanalgrenze verläuft gegenwärtig bei zirka 28,36 Euro.

Quelle: www.tradingview.com

Obere Kanalgrenze des steilen Trendkanals erreicht

Wenn wir die Chart-Betrachtung etwas größer zoomen und uns auf den steileren Trendkanal fokussieren, so erkennen wir, dass der Kurs der Deutschen Telekom nun die bei 32,80 Euro verlaufende Kanal-Obergrenze erreicht hat. Allein zur Unterkante des steilen Trendkanals wäre Luft bis 30 Euro. Das Volumen war in den vergangenen Tagen außergewöhnlich hoch, was in Kombination mit der starken Bewegung des Aktienkurses dafür spricht, dass hier große Marktteilnehmer Kaufpakete „durchgedrückt“ haben. Solche institutionellen Orders bewegen den Kurs kurzweilig stark, führen aber auch unmittelbar danach mitunter zu einem Käufervakuum, welches in einer ebenso schnellen Korrektur münden könnte.

Quelle: www.tradingview.com

Antizyklische Short-Chance

Auch wenn bislang selbst im heute schwachen Umfeld der Kurs der Telekom sehr stabil läuft, sehen wir nach der Neu-Bewertung der Aktie eine gute Chance für eine Zwischenkorrektur. Die fundamentalen Kennziffern, die (wie oben beschrieben) den Kurs in den vergangenen Jahren berechtigter Weise gen Norden getrieben hatten, flachen sich nun ab oder sind rückläufig für die kommenden Geschäftsjahre. Sollte der Aktienmarkt insgesamt immer wieder Anfälligkeit für Korrekturen zeigen, so werden Anleger irgendwann bei den stabilsten Werten Kasse machen und auch Top-Performer auf den Verkaufszettel setzen. Kurzfristig sehen wir entsprechend eine attraktive Chance für einen antizyklischen Short auf die Telekom. Hierzu eignet sich aus unserer Perspektive ein klassischer Optionsschein mit Laufzeit bis Juni 2026 ausgezeichnet, da sich damit etwaige vorübergehende Übertreibungen aushalten lassen.

Short auf die Deutsche Telekom mit Put Optionsschein

Da bei einem antizyklischen Trade das Timing nicht immer perfekt sein kann, haben wir für Sie einen klassischen Put Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat eine Laufzeit bis 17.6.2026. Mit einem Basispreis bei 30 Euro liegt der Put gegenwärtig aus dem Geld. Bewegt sich der Kurs aber in Richtung des Basispreises, so partizipiert der Schein umso stärker. Aktuell hat das Produkt einen Hebel von 5,2. Die WKN lautet HD9Q2G. Ein Stop-Loss macht hier bei 0,80 Euro im Put-Optionsschein Sinn.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 32,90 Euro

Unterstützungen: 30 Euro und 28,36 Euro

Put Optionsschein auf Deutsche Telekom

Basiswert Deutsche Telekom WKN HD9Q2G ISIN DE000HD9Q2G9 Basispreis 30 Euro Laufzeit 17.06.2026 Typ Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 5,2 Stop-Loss Optionsschein 0,80 Euro Aufgeld 14,30%

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.