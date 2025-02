Ruhe in turbulenten Zeiten: Was Anleihen dir jetzt bieten können

Die Diskussion um Deepseek und die von Donald Trump verhängten Zölle bescheren Aktien und anderen Anlageklassen einen holprigen Jahresstart. Mit Anleihen kannst du Ruhe in dein Depot bringen. Wir zeigen, wie's geht.

Es waren heftige Bewegungen am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen. Erst drückte die Spekulation um die Fähigkeiten des chinesischen KI-Startups Deepseek Techaktien teils tief ins Minus; der techlastige Nasdaq 100 verlor am vergangenen Montag um drei Prozent. Dann setzte US-Präsident Donald Trump seine Zolldrohungen um und belegte Kanada, Mexiko und China mit Zöllen; der deutsche Aktienindex Dax eröffnete die Woche daher anderthalb Prozent im Minus.