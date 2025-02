Tesla verzeichnet Absatzeinbruch in Kalifornien

(Reuters) - Tesla hat im vergangenen Jahr einen Absatzeinbruch in Kalifornien erlitten.

Die Neuzulassungen für die Fahrzeuge des E-Autobauers fielen in dem US-Bundesstaat 2024 um zwölf Prozent, wie aus Daten des Verbands von Neuwagen-Händlern in Kalifornien hervorging. "Die Dinge sehen für Tesla im Golden State nicht so gut aus. Die Dominanz von Tesla auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gerät weiter ins Wanken, da die Marke ihren fünften vierteljährlichen Zulassungsrückgang in Folge verzeichnete", teilte der Verband weiter mit. Neben einem harten Wettbewerb und hohen Zinsen dürfte die Rolle von Tesla-Chef Elon Musk bei den US-Wahlen den Absatzrückgang verschärft haben.

Die weltweiten Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Jahr belastet durch hohe Kreditkosten und die Konkurrenz chinesischer und europäischer Autohersteller zum ersten Mal zurückgegangen. Reuters hatte im November exklusiv berichtet, dass Donald Trumps Übergangsteam plane, die Steuergutschrift in Höhe von 7500 Dollar für den Kauf von Elektrofahrzeugen im Rahmen einer umfassenderen Steuerreform zu streichen. Sollte die neue Regierung unter Trump dies auf Bundesebene tun, könnte Kalifornien im Rahmen eines neuen Vorschlags staatliche Steuergutschriften einführen, für die Teslas E-Fahrzeuge wahrscheinlich nicht in Frage kämen, hatte das Büro von Gouverneur Gavin Newsom damals erklärt.

