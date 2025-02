Der Dax nähert sich am Donnerstag wieder seinem Rekordhoch. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, konnte der Leitindex die am Montag entstandene Kurslücke wegen des von Trump ausgelösten Zollschocks weiter schließen. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben am Morgen die Devisen-Experten der Commerzbank.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,77 Prozent auf 21.751 Punkte, womit sein Abstand auf die Bestmarke von 21.800 Punkten auf gut 50 Zähler schrumpfte

In New York war die Stimmung unter den Anlegern am Vortag gut und dies half auch hierzulande den Kursen. Hinzu kamen positive Reaktionen auf einige Quartalszahlen deutscher Unternehmen, allen voran Siemens Healthineers, die an der Dax-Spitze einen Kurssprung um mehr als sechs Prozent hinlegten. Für Gesprächsstoff sorgte auch Metro, weil Großaktionär Kretinsky den Handelskonzern mit einer Offerte von der Börse nehmen will.

Rekordumsatz: Großküchenausrüster Rational verdient operativ so viel wie nie

Der Großküchenausrüster Rational hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz 2024 im Vorjahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro, wie der im MDax gelistete Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Während Analysten mit einem Umsatz in der Größenordnung gerechnet hatten, übertraf Rational mit einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen und Steuern um 13 Prozent auf 314 Millionen Euro die durchschnittlichen Erwartungen etwas.

Rational entwickelte sich laut Mitteilung auf dem wichtigen Markt Nordamerika besser als der Branchendurchschnitt, während der Erlös in Asien schwand. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Konzern etwas. Konzernchef Peter Stadelmann sieht sein Unternehmen gut für die Zukunft positioniert und zeigte sich vorsichtig optimistisch - einen genauen Ausblick will der Manager am 27. März bekannt geben. An dem Tag werden auch die vollständigen Zahlen samt Dividendenvorschlag für das abgeschlossene Jahr präsentiert.

Die Rational-Aktie liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit 3,44 Prozent im Plus bei 871,50 Euro.

Aurubis bestätigt nach Gewinnwachstum im ersten Quartal die Jahresziele

Der Kupferproduzent Aurubis ist dank höherer Metall- und Schwefelsäurepreise mit Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Auch gesunkene Kosten halfen reduzierte Schmelz- und Raffinierlöhne für die Kupferherstellung mehr als wettzumachen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei einem Umsatzwachstum um 8 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro steigerten die Hamburger das operative Vorsteuerergebnis in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 130 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten im Mittel erwartet. Unter dem Strich verdiente der MDax-Konzern mit 99 Millionen Euro 10 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 rechnet Aurubis-Chef Toralf Haag weiterhin mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro. Denn im weiteren Jahresverlauf werden geplante Wartungsstillstände am Standort Pirdop in Bulgarien sowie im deutschen Lünen die Ergebnisse belasten.

Die Aurubis-Aktie liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit über 2,7 Prozent im Plus bei 76,75 Euro.

Redaktion onvista/dpa-AFX