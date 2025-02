EQS-News: Pablo Hofelich (CSO) rückt mit der Hauptversammlung 2025 in den Vorstand der 2G Energy AG auf und übernimmt Vorstandsvorsitz

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Personalie

Unternehmensgründer Christian Grotholt (CEO) beabsichtigt nach 30 Jahren in Geschäftsleitung und Vorstand, vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung, in den Aufsichtsrat zu wechseln

Ludger Holtkamp (COO) scheidet mit Vertragsende auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen Ende Juli aus dem Vorstand aus

Neue Konzernstruktur und dreiköpfiger Vorstand sichern ab Sommer 2025 das weitere, profitable Unternehmenswachstum ab

Heek, 06. Februar 2025 – Der Aufsichtsrat der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, beruft den Chief Sales Officer (CSO), Herrn Pablo Hofelich, in den Vorstand. Die Berufung von Pablo Hofelich erfolgt anlässlich der Hauptversammlung 2025, also zum 12. Juni 2025.

Pablo Hofelich stieß im September 2024 zu 2G und hatte von Anbeginn an die Aufgabe des CSO übernommen (vgl. CN vom 05. September 2024). Diese Funktion verschmilzt zukünftig mit der Rolle des Vorstandsvorsitzenden (CEO).

Mit Auslaufen seines Vorstandsvertrages Ende Juli möchte Co-Unternehmensgründer Christian Grotholt seiner Expertise und Erfahrung aus 30 Jahren in der Unternehmensleitung weiter dem Unternehmen zu Verfügung stellen. Er beabsichtigt daher, vorbehaltlich der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung, in den Aufsichtsrat zu wechseln. Seine Wahl und die für eine Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder nötige Satzungsänderung sollen der ordentlichen Hauptversammlung 2025 vorgeschlagen werden.

„Es ist mir eine große Freude, nach spannenden drei Jahrzehnten mein Amt des Vorstandsvorsitzenden an Pablo Hofelich zu übergeben“, so Christian Grotholt (CEO). „Ich bin sehr dankbar für die wertvolle Unterstützung sowohl durch Kolleginnen und Kollegen, durch die Mitglieder des Aufsichtsrats in all den Jahren wie auch stets durch meinen Mitgründer Ludger Gausling. Nun freue ich mich darauf, als Mitglied des Aufsichtsrats weiterhin das Unternehmen zu begleiten und mein Wissen und mein Netzwerk so weiter einzubringen.“

„Sowohl das hochinnovative Produktportfolio als auch insbesondere die außergewöhnlich unternehmerische Firmenkultur begeistern mich seit meinem Eintritt bei 2G. Für das mit dieser Berufung ausgesprochene Vertrauen von Seiten des Aufsichtsrates, aber auch von Seiten der Kollegen und der Gründer, bedanke ich mich. Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Führungsteam das weitere profitable Wachstum voranzutreiben und die enormen Potentiale von 2G gemeinsam zu heben“, so der zukünftige CEO, Pablo Hofelich. „Sowohl der Strommarkt als auch der Wärmemarkt befinden sich mitten in einem fundamentalen Umbau, getrieben durch volatile Stromquellen auf der einen, als auch durch eine stark steigende Nachfrage auf der anderen Seite. Zusammen mit Stromnetzen, die an ihrer Leistungsgrenze agieren, sind schnelle, innovative, dezentrale und nachhaltige Lösungen gefragt. Genau dafür steht 2G – auch in der Zukunft - Better Together!“

Mit Ende des aktuellen Vorstandsvertrages Ende Juli 2025 wird Ludger Holtkamp das 62. Lebensjahr vollendet haben. Schon vor einiger Zeit hat er dem Aufsichtsrat mitgeteilt, für eine weitere Vertragsverlängerung aus persönlichen Gründen nicht mehr zu Verfügung zu stehen, was der Aufsichtsrat und Vorstandskollegen mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen haben. Ludger Holtkamp scheidet im besten Einvernehmen Ende Juli 2025 aus.

Seit einigen Jahren arbeitet der Vorstand an der Weiterentwicklung der heutigen, auf die Gründungsgesellschaft konzentrierten Stammhausstruktur. Zum 01. Juli 2025 wird eine neue und transparente, auf internationales Wachstum ausgerichtete Konzernstruktur aufleben (vgl. CN vom 18. Juli 2024). Die Produktions- und Beschaffungsaktivitäten werden mittels Abspaltung von der bisherigen 2G Energietechnik GmbH in die neugegründete 2G Heek GmbH überführt. Die verbleibende 2G Energietechnik GmbH wird sich auf Vertrieb-, Service- und Projektmanagement in Deutschland und Österreich konzentrieren. Die operativen Tochtergesellschaften werden durch operative Geschäftsführer aus den eigenen Reihen geführt.

Ab August 2025 wird die 2G Energy AG auf Initiative von Christian Grotholt durch einen dreiköpfigen Vorstand unter dem Vorsitz von Pablo Hofelich geleitet. Herr Frank Grewe wird die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) fortführen und zusätzlich die Produktions- und Beschaffungsaktivitäten abdecken. Herr Friedrich Pehle wird weiterhin die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) ausüben.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro mit einer EBIT-Marge von 7,6 Prozent.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

