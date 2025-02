Dax erreicht nach positiven Impulsen aus China neue Bestmarke

Der Dax hat am Mittwoch seine Rekordjagd fortgesetzt. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,13 Prozent auf 22.067,39 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt aktuell bei 22.083 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es geringfügig auf 27.250,73 Punkte nach oben. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,38 Prozent zu Buche.

Frische Impulse für die Aktienmärkte kamen von den chinesischen Börsen und insbesondere aus Hongkong, wo deutliche Gewinne verzeichnet wurden. Gefragt waren vor allem Technologiewerte und Aktien der Hersteller von E-Fahrzeugen.

Deutsche Börse kündigt höhere Dividende an

Im Dax gehörten die Anteile der Deutschen Börse zu den Gewinnern. Am Vorabend waren sie nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate mit 249 Euro auf einen weiteren Rekord geklettert. Am Mittwochmorgen standen die Aktien indes rund ein Prozent im Plus bei 244 Euro. Der Konzern hatte nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende sowie Aktienrückkäufe angekündigt.

In der zweiten Reihe schnellten die Papiere von Teamviewer auf Tradegate um gut 2,7 Prozent nach oben. Der Softwareanbieter will in den kommenden Jahren über den Ausbau der IT-Automatisierung und mit dem digitalen Umbau der Industrie sein Wachstum wieder beschleunigen.

Beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec überschattete eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft den Start in das neue Geschäftsjahr und damit auch den Aktienkurs. Auftragseingang und -bestand jedoch zogen deutlich an, was beim Management für vorsichtigen Optimismus sorgt. Zuletzt verlor die Aktie rund 6,6 Prozent.