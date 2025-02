Braucht Bitcoin Trump oder braucht Trump Bitcoin? – mit @Blocktrainer

Die USA stehen vor einer neuen Ära der Kryptopolitik – und Donald Trump spielt eine zentrale Rolle. Doch ist er wirklich der „Krypto-Präsident“, für den ihn viele halten? Oder nutzt er Bitcoin und andere digitale Assets nur als politisches Werkzeug? In diesem spannenden Gespräch zwischen Roman Reher (@Blocktrainer) und Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) geht es um die strategische Bedeutung von Bitcoin für die USA, die geopolitischen Auswirkungen und die regulatorischen Entwicklungen. Bitcoin ist längst mehr als nur ein Investment – es ist ein geopolitischer Faktor. Aber wer braucht wen mehr? Braucht Trump Bitcoin für seine Wirtschaftspolitik, oder ist Bitcoin längst unabhängig von jeder Regierung?



Timestamps:

00:00 ► Bitcoin & die USA: Warum Krypto jetzt politisch ist

03:10 ► Trump & Bitcoin: Wird er der Krypto-Präsident?

05:58 ► Strategische Bitcoin-Reserven: Kommt der große Umbruch?

08:56 ► Diese einflussreichen Politiker setzen auf Krypto

11:57 ► Bitcoin-Zukunft: Wie sich die Politik verändern könnte

16:50 ► Bitcoin vs. Altcoins: Wer dominiert den Markt?

22:32 ► Bitcoin & Kryptomarkt: Langfristige Chancen & Risiken

25:56 ► USA & Bitcoin: Eine globale Strategie?

27:17 ► Stablecoins & Inflation: Wie Staaten Geldpolitik nutzen

29:07 ► Fiat-Geld & Innovation: Fluch oder Segen?

31:31 ► Eine Welt ohne Fiat? Die wirtschaftlichen Folgen

32:58 ► Stablecoins als Werkzeug für den globalen Dollar-Einfluss

35:35 ► MicroStrategy: Wie Michael Saylor Bitcoin revolutioniert

37:41 ► Wandelanleihen, Aktien & neue Finanzstrategien

38:40 ► Marktlücken & Risikobewertungen: Wer darf in Bitcoin investieren?

39:53 ► Vorzugsaktien vs. ETFs: Welche Investitionen lohnen sich?

40:55 ► Michael Saylors Strategie: Bitcoin auf Firmenebene akkumulieren

43:41 ► Bitcoin-Derivate: Welche Chancen & Risiken gibt es?

46:07 ► USA vs. Deutschland: Regulierungen im Kryptomarkt

48:41 ► Bitcoin direkt kaufen oder Finanzprodukte nutzen?



