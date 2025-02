EQS-News: Northern Data Group verkündet Leadership Update

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data Group verkündet Leadership Update



14.02.2025 / 20:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESS RELEASE / IR NEWS



Northern Data Group verkündet Leadership Update



Frankfurt/Main – 14. Februar 2025 – Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“) ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt bekannt, gibt heute bekannt, dass Rosanne Kincaid-Smith beschlossen hat, von ihrer Position als Chief Operating Officer und Mitglied des Executive Committee zurückzutreten.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, sagte dazu:„Rosanne Kincaid-Smith hat als Chief Operating Officer außerordentliche Arbeit geleistet und maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Durch die Priorisierung von Innovation und Wachstum war sie entscheidend an der zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens beteiligt. Wir wünschen ihr für ihre kommenden Aufgaben alles Gute.“



Rosanne Kincaid-Smith, COO der Northern Data Group, kommentierte:„Wir haben drei bemerkenswerte Jahre hinter uns und ich könnte nicht stolzer auf das sein, was das Unternehmen erreicht hat. Ich möchte Aroosh Thillainathan und all den engagierten, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen danken, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Es freut mich, ein Teil des Erfolgs dieses großartigen Unternehmens gewesen zu sein.“



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, der flüssigkeitsgekühlte, GPU-basierte Technologie mit hoher Leistungsdichte einsetzt, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir begeistert von dem Potenzial des HPC, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

14.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2086783

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2086783 14.02.2025 CET/CEST