Trading-Chance Dürr: Trendaktie mit viel Luft nach oben

Wir hatten es bereits jüngst an dieser Stelle kommuniziert: in einem weit fortgeschrittenen Bullenmarkt und bei allgemein hohen Bewertungen von westlichen Aktien wird es schwieriger, günstig bewertete Titel mit Potenzial ausfindig zu machen. Doch das Aktien-Universum gibt immer wieder kaum beachtete Schätze her, die selbst jetzt noch erhebliches Potenzial haben. So auch die Aktie des in Bietigheim-Bissingen ansässigen Unternehmens Dürr.

Dürr ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer. Der Spezialist für effiziente Produktionstechnik hat in seinem Unternehmen fünf Segmente: Mit der Sparte "Paint and Final Assembly Systems" bietet Dürr Produktions- und Lackiertechnik für Automobilkarosserien. Maschinen und Systeme aus dem Segment "Measuring and Process Systems" kommen im Motoren- und Getriebebau und in der Fahrzeugendmontage zum Einsatz. Der Bereich "Application Technology" bietet Lackierroboter und Hochrotationszerstäuber an. Seit 2011 existiert zusätzlich das Segment "Clean Technology Systems" hinzu, seit 2014 das Segment "Woodworking Machinery and Systems". Ein Schwerpunkt für Dürr ist die Belieferung der Automobilindustrie, wie man sieht. Doch zudem beliefert Dürr auch den Maschinenbau, die Elektroindustrie, die Energiewirtschaft sowie die Chemie- und Pharmaindustrie. Kürzlich kam noch die holzverarbeitende Industrie hinzu. Dürr hat 2014 die HOMAG Group übernommen und dadurch inzwischen über 90 Standorte weltweit.

Spekulation auf Besserung

Wie wir anhand der Unternehmensvorstellung aufzeigten, ist Dürr unter anderem eng verbandelt mit der Autoindustrie. Diese steckt seit Jahren in der Krise, was auch an Dürr nicht spurlos vorbei gehen konnte. Der wahrscheinlich bevorstehende Regierungswechsel und das inzwischen breite Bewusstsein für die wirtschaftliche Krise in Deutschland geben Grund zur Hoffnung, dass Maßnahmen zur Besserung der Lage in der Automobilindustrie, wie auch in den restlichen Wirtschaftssegmenten, eingeleitet werden. Die internationale Ausrichtung und die Tatsache, dass Dürr eher am Anfang der Kette notwendiger Leistungen in der Wirtschaft steht, machen diese Aktie interessant.

Fundamental attraktiv

Seit 2019 konnte die Dürr AG den operativen Cashflow von 2,19 auf 5,27 Euro je Aktie mehr als verdoppeln. Bis 2028 ist ein operativer Cashflow von 5,58 Euro pro Anteilsschein geplant. Das Unternehmen steigert zudem seine Dividende von 0,30 Euro in 2021 auf 1,32 Euro in 2028. So lautet jedenfalls der aktuelle Plan. Diese deutliche Steigerung lässt für die Aktie einiges an Potenzial erwarten. Gleichzeitig sind die Nettomargen verglichen mit anderen Branchen vergleichsweise niedrig, so dass ein spekulativer Charakter bei einem Engagement in Dürr klar sein muss. Bemessen an der Entwicklung des operativen Cashflows ergibt sich ein potenzieller fairer Wert bei etwa 69 Euro für die Aktie. Orientieren wir uns an der Dividendenzahlung läge der „Fair Value“ bei 52-54 Euro. Wir wollen jedoch keine Luftschlösser bauen und sind uns bewusst, dass diese Faktoren wichtig, jedoch mitnichten die alleinig maßgeblichen, für die Kursentwicklung sind. Darum wollen wir uns weniger an diesen möglichen Zielen aufhängen, als vielmehr die Basis-Erkenntnis hervorheben, dass die Aktie vom aktuellen Kursniveau ausgehend erhebliches Potenzial hat.

Zwei wichtige Marken voraus

Charttechnisch hat der Aktienkurs von Dürr noch einiges an Arbeit vor sich. Positiv ist zunächst die Supportzone mit den beiden horizontalen Unterstützungslinien bei 17,65 und 21,40 Euro hervor zu heben. Aus diesem Bereich starteten jeweils signifikante Erholungen des Kurses. Spannend wird es erstmals an der Marke von 26,52 Euro, wo ganz dicht beieinander eine horizontale Widerstandslinie und der jüngste Abwärtstrend zusammentreffen. Kann diese Hürde genommen werden, so kommt bei 29,50 Euro der langfristige Abwärtstrend ins Spiel. Im Falle eines Ausbruchs darüber würden unmittelbar charttechnische Ziele bei 33 Euro (10-Jahres-Durchschnitt) und 36,80 Euro aktiviert. Von 36,80 bis etwa 42,20 Euro erstreckt sich dann eine Widerstandszone, die den Aufwärtsdrang vorerst etwas dämpfen könnte.

Quelle: www.tradingview.com

Mittelfristiger Long auf Dürr

Wir sehen in Dürr eine attraktive Chance für risikofreudige Trader, die in dem inzwischen weit fortgeschrittenen Bullenmarkt Aktien mit Nachholpotenzial suchen. Für die Umsetzung haben wir einen moderat gehebelten Schein ausgewählt. Es kann sinnvoll sein, an den jeweils genannten Signalmarken je eine Tranche zu kaufen. So hätte man einen guten Durchschnittspreis und arbeitet mit Preisbestätigungen. Damit koppelt man die Höhe seines Engagements an die Trendstärke.

Unlimited Turbo Long auf Dürr AG

Für diese Trading-Chance haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long des Emittenten BNP Paribas ausgesucht. Das Produkt hat einen Knockout, sowie den Basispreis bei 17,914 Euro. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 25,58 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 3,16. Zur Absicherung erscheint ein Stop-Loss bei etwa 20 Euro sinnvoll, was im Produkt einem Stop-Loss von 0,20 Euro entspräche. Die WKN lautet PD4LDZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 26,52 Euro, 29,50 Euro und 36,80 Euro

Unterstützungen: 17,65 und 21,40 Euro

Unlimited Turbo Long auf Dürr AG

Basiswert Dürr AG WKN PD4LDZ ISIN DE000PD4LDZ7 Basispreis 17,914 Euro K.O.-Schwelle 17,914 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 3,16 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

