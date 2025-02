Trading-Chance Rohöl: Saisonal stärkste Phase beginnt

Werbung

Abseits von Aktien ergeben sich höchst lukrative Trading-Gelegenheiten im Bereich der Rohstoffe. Aktuell ergibt sich beispielsweise ein Setup auf Basis eines sehr starken saisonalen Musters für den Rohölpreis. Im heutigen Artikel stellen wir die Trading-Chance nicht nur vor, sondern beleuchten auch die fundamentalen Hintergründe, auf denen regelmäßig wiederkehrende Muster fußen.

Wenn man Börsianern nur zwei elementare Ratschläge mitgeben sollte, dann wären diese von unserer Seite ganz klar: 1. handele zum Großteil systematisch und 2. streue breit! Es ist zwar ein beliebtes Argument, man fokussiere und spezialisiere sich lieber auf einen oder zwei Märkte. Doch so spezialisiert man auch sein mag: Bewegungen kann man dennoch nicht initiieren. Und ein einzelner Markt eröffnet nicht am Fließband top-lukrative Trading-Chancen. Im Gegenteil: im Trading begegnet uns das Pareto-Prinzip immer wieder. Danach macht ein Bruchteil der Trades (je nach Ansatz round about 20%) den Löwenanteil (ca. 80%) der Performance aus. Alles andere neutralisiert sich weitestgehend. Die Kapitalkurve von jemandem, der sich auf einen einzigen Markt „spezialisiert“ hat, schaut daher naturgemäß sehr zackig und volatil aus. Wer hingegen breit diversifiziert, reduziert Schwankungen und maximiert gleichzeitig die Gewinne. Komplementäre Strategien glätten die Kapitalkurve, weil beispielsweise Strategie A gerade verliert, Strategie B möglicherweise auch, aber Strategie C kommt im vorherrschenden Marktumfeld bestens zurecht und gewinnt. Die Gewinne aller gehandelten Märkte und Strategien türmen sich auf, während sich die zwischenzeitlichen Schwankungen umso mehr reduzieren, je komplementärer man streut. Darum ist auch ein passionierter Aktienanleger oder Aktien-Trader aus unserer 26-jährigen Erfahrung heraus gut beraten, wenn er oder sie sich neben Aktien auch mit Rohstoffen, Währungen und Anleihen befasst.

Das steckt hinter regelmäßig saisonalen Mustern

Im Retailbereich blickt man oftmals sehr oberflächlich auf saisonale Charts. Es herrscht der Irrglaube vor, es seien zufällige Muster, die am Markt auftreten. Andere glauben, wenn sie einmal mit Saisonalitäten in Kontakt gekommen sind, Märkte müssten sich immer genau gemäß der Saisonalität verhalten. Das ist beides falsch! Sich regelmäßig (aber keinesfalls immer) wiederholende Verlaufsmuster haben immer fundamentale Gründe. Diese liegen meist in den Prozessen der kommerziellen Marktteilnehmer begründet. Kommerzielle Marktteilnehmer sind einerseits die Produzenten eines Rohstoffs, auf der anderen Seite aber auch die verarbeitende Industrie. Es gibt Phasen innerhalb eines Jahres, in denen die Nachfrage aus nachvollziehbaren Gründen erhöht ist, während in anderen Abschnitten eines Kalenderjahres die Nachfrage gering oder das Angebot erhöht ist. Und wer glaubt, dass das Wissen um solche Phasen durch Marktteilnehmer arbitriert würde, irrt gewaltig. Genau so, wie jeder von uns kein Klopapier für die nächsten 20 Jahre kauft und bunkert, können es sich zum Beispiel Airlines leisten, den Kerosinbedarf für die nächsten 10 Jahre im Voraus zu decken und besagtes Gut einzulagern. Es sind daher logische, regelmäßige Nachfrage oder auch Angebotsschübe, die auf den Preis wirken. Manchmal sind diese abgemildert, manchmal sogar negiert, weshalb keine derartige Strategie auf 100% Trefferquote kommt. Doch diese fundamental getriebenen Regelmäßigkeiten sind lukrative Muster, die professionelle Trader sich systematisch zu Nutzen machen.

Saisonal stärkste Phase beginnt

Die heutige Trading-Chance ist begründet auf einem saisonalen Setup, welches wir bei realmoneytrader.com seit inzwischen 20 Jahren real handeln. Dabei steigt der Rohölpreis der US-Sorte WTI Crude Oil zwischen dem 19.2. und dem 1.5. in etwa 7 von 10 Fällen. Die Regelmäßigkeit dieses Musters ist fundamental mit der bevorstehenden Driving-Season und der Fahrt aufnehmenden Bausaison zu erklären. Zudem werden ab März die Lager für Energierohstoffe, wie Rohöl befüllt. Kurzum: die Nachfrage geht zum Ende der Heizperiode rauf. Im Schnitt verdient die Strategie im beschriebenen Zeitfenster (19.2.-1.5.) zirka 2500$ pro Kontrakt. Nachfolgend sehen wir die Kapitalkurve dieses Ansatzes und die zugehörigen Kennziffern.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Saisonaler Chart

Die saisonale Kurve (gelb) zeigt ab der zweiten Dezember-Woche aufwärts. Bis Mai gibt es im Schnitt zwei Aufwärtswellen, von denen die zweite im Februar einsetzt und durch die heutige Trading-Chance ausgenutzt werden soll. Die blaue Verlaufskurve zeigt den tatsächlichen Verlauf von WTI Crude Oil binnen der hinter uns liegenden 12 Monate.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Swing-Trade Long auf Rohöl

Wie immer zu dieser Zeit ergibt sich auch in diesem Jahr eine tolle Trading-Gelegenheit abseits der Aktienmärkte bei US-Rohöl. Die Produktauswahl und der Stop-Loss leiten sich direkt aus der statistisch evaluierten Strategie her. Dabei muss dem Markt ein gewisser Spielraum eingeräumt werden, damit der statistische Vorteil nicht unnötig beschädigt oder gar genommen wird.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Rohöl

Für diese Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein der UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat sowohl Knockout, wie auch Basispreis bei 58,157 US-Dollar. Bei einem aktuellen Ölpreis von 72,36 US-Dollar ergibt sich ein Hebel von 5. Eine Absicherung in Form eines Stop-Loss vor dem wertlosen Knockout des Produktes ist für 59 Euro vorgesehen. Das entspricht im Produkt einem Stop-Loss bei etwa 1,50 Euro. Die WKN lautet HD2HFG.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 79 und 82 USD

Unterstützungen: 66 und 70 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil WKN HD2HFG ISIN DE000HD2HFG4 Basispreis 58,157 USD K.O.-Schwelle 58,157 USD Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 5,01 Stop-Loss Hebelzertifikat 1,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.