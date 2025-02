Der Sieg der Union bei der Bundestagswahl hat am Montag die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung in Deutschland genährt und am Aktienmarkt besonders den MDax angeschoben. Das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 1,52 Prozent bei 27.918 Punkten. Damit holte der Index, in dem die mittelgroßen Unternehmen notiert sind, seinen Rückstand zum Dax im bisherigen Jahresverlauf weiter auf. Der deutsche Leitindex stieg am Montag letztlich um 0,62 Prozent auf 22.425 Zähler.

Der MDax hatte sich in den vergangenen Jahren stets schlechter entwickelt als der Dax. Er spiegelte damit die Lage der mittelgroßen Unternehmen wider, die stärker von Deutschlands Wirtschaft abhängen und deshalb auch deutlicher unter dem wirtschaftlichen Abschwung Deutschlands gelitten haben als die global aufgestellten Unternehmen im Dax.

Die Hoffnung auf eine sich aufhellende Konjunktur helfe den mittelgroßen und etwas kleineren Unternehmen, sagten Marktbeobachter. Seit Jahresanfang liegt der MDax nun mit knapp neun Prozent im Plus, der Dax kommt auf einen Zuwachs von gut zwölf Prozent. Auch der Nebenwerteindex SDax legte am Montag mit plus 0,9 Prozent etwas deutlicher zu als der Dax.

In Deutschland steht angesichts des Wahlsiegs von CDU/CSU und einer wahrscheinlichen Zweier-Koalition mit der SPD womöglich schon bis Ostern eine neue Regierung bereit, um die wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Die Chancen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und für stabile politische Verhältnisse stünden jetzt nicht schlecht, sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.

Das Wahlergebnis wird die ersten zarten Erholungstendenzen in der deutschen Konjunktur unterstützen.

Vonovia & Hypoport legen zu: CDU/CSU stärkt Vertrauen

Am Aktienmarkt gab es zu Wochenbeginn zahlreiche Wahlprofiteure. Neben Banken und Versorgen zählten Immobilienwerte dazu. So gewannen im Dax Vonovia 3,3 Prozent.

Hypoport gewannen im MDax sogar gut 5,2 Prozent. Anleger setzen auf Wirtschaftskompetenz der CDU/CSU-Fraktion. Bei Hypoport rechnen die Experten der Berenberg Bank durch die neue Regierung mit viel Schwung für den B2B-Kreditmarktplatz Europace. Die Rückkehr auf alte Neubauniveaus würde die Volumina hier um bis zu einem Viertel antreiben, hieß es.

Rüstungstitel steigen: Rheinmetall und Co. profitieren

Rheinmetall gewannen über 6,4 Prozent. Die neue Bundesregierung dürfte trotz der Sperrminorität der Parteien, die wohl gegen Grundgesetz-Änderungen seien, über einige Hebel zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben verfügen, schrieb Analyst Sven Weier von der UBS. Die Bank stufte die Rheinmetall-Papiere auf "Buy" hoch mit einem auf 1.208 Euro angehobenen Kursziel.

Ebenso legten mit Kursgewinnen von 4,6 beziehungsweise drei Prozent die Anteile des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt und des Panzergetriebe-Herstellers Renk zu.

Delivery Hero-Aktie schießt nach oben

Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Einige Analysten sähen dies als einen ersten Schritt für eine Fusion mit Delivery Hero, hieß es am Markt. Die Wertpapiere von Just Eat Takeaway stiegen somit heute um 53,6 Prozent.

