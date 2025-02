Schweizer Börse steigt auf Rekordhoch - SMI knackt 13.000-Punkte-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht. Der Standardwerteindex SMI knackte im frühen Handel erstmals die Marke von 13.000 Punkten und stieg bis auf 13.015 Zähler. Der bisherige Rekordwert liegt gut drei Jahre zurück: Anfang Januar 2022 war der Index der 20 größten börsennotierten Unternehmen bis auf 12.997 Punkte gestiegen. Händler erklärten, europaweit seien die Anleger erleichtert, dass die Bundestagswahl in Deutschland keine größeren Überraschungen gebracht habe. Unter den Schweizer Blue Chips waren vor allem Titel von Unternehmen gesucht, deren Geschäft vergleichsweise wenig von der Konjunktur abhängt. Spitzenreiter waren die Titel des Nahrungsmittelriesen Nestlé mit einem Plus von 2,4 Prozent.

