Trading-Chance Accenture: Short nach Fehlausbruch

Der Bullenmarkt bei den Aktien wurde schwerpunktmäßig von den großen Tech-Werten getragen. Genau dort – im Tech-Bereich - finden sich nun auch die vermeintlich attraktivsten Chancen für die Shortseite. „An Tech-Titeln ist noch viel Fleisch dran“, könnte man sagen. Und einer dieser Titel ist die des irischen Beratungs-Dienstleisters Accenture. Hier ergibt sich nach einem charttechnischen Fehlausbruch eine Gelegenheit für einen Short-Einstieg.

Rückblick: Der Beratungsdienstleister aus Dublin hat an der Börse eine starke Entwicklung genommen. Notierte die Aktie im Jahr 2001 noch bei etwa 12 US-Dollar können sich Aktionäre nun über fast 400 Dollar je Anteilsschein freuen. Das Unternehmen meisterte die Herausforderungen während der Corona-Zeit ausgezeichnet und wuchs in den vergangenen Jahren deutlich. So steigerte man den Gewinn von 7,36 USD in 2019 auf 11,93 Dollar pro Aktie heute. Der operative Cashflow konnte von damals 10,19 auf heute 15,21 US-Dollar zulegen. Die Dividende verdoppelte sich von 2,92 auf 5,54 US-Dollar nahezu binnen der hinter uns liegenden fünf Jahre. Bei der Netto-Marge herrscht in den letzten Jahren und auch für die kommenden Jahre mit knapp 11,5% Stabilität und Konstanz. Genau hier haben wir aber auch einen dämpfenden Aspekt hinsichtlich der möglichen künftigen Entwicklung. Der Ausblick lässt nicht allzu viel Fantasie für weitere Kurssteigerungen zu. Zudem ist die Aktie bei einem aktuellen KGV von 29,6 im Gegensatz zum langfristigen Durchschnitts KGV von 23 auch bereits etwas überteuert. Fundamental wachsen die Bäume aus unserer Sicht somit auf absehbare Zeit nicht in den Himmel. Darum wird im nächsten Schritt von Interesse sein, wie sich die charttechnische Situation derzeit darstellt.

Widerstände voraus und Fehlausbruch

Im Dezember 2021 hatte Accenture bei 417 US-Dollar das bisherige Allzeithoch markiert. Von dort aus korrigierte der Aktienkurs scharf, und fiel auf 242 Dollar im Oktober 2022 zurück. Diese Marke wurde im März des Folgejahres abermals erfolgreich getestet, so dass sich bei besagten 242 US-Dollar ein Doppelboden ausgebildet hat. Die anschließende Aufwärtsbewegung erfolgte in zwei ähnlich stark ausgeprägten Wellen, von denen die erste bis 387 US-Dollar und die zweite bis 398 Dollar reichte. Die jüngste Aufwärtswelle fiel etwas kürzer aus und brachte an der Widerstandsmarke von 387 US-Dollar ein sogenanntes Fake-Breakout. Damit bezeichnet man in der Chart-Technik Situationen, bei denen ein Hoch oder Tief zunächst durchgehandelt wird, der Kurs aber rasch wieder in die alte Bandbreite zurückkehrt. Da hierbei stets eine ganze Reihe von Marktteilnehmern (nämlich all jene, die auf den Ausbruch gesetzt haben) auf dem falschen Fuß erwischt werden, bringen Fehlausbrüche nicht selten sehr starke Trendbewegungen entgegengesetzt zur bisherigen Haupt-Schwungrichtung.

Mit einem Unterschreiten der 359/360er-Marke würde ein erstes prozyklisches Signal für die Shortseite generiert. Es würde die vermeintliche Umkehrkerze aus den letzten Wochen bestätigen. Im Falle einer solchen Bestätigung wäre zunächst Luft für eine Korrektur bis an die große Aufwärtstrendlinie bei etwa 306 US-Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Das macht Accenture PLC

Accenture ist ein Beratungsunternehmen.. welches Unternehmen und Regierungen Management-Beratung sowie Technologie- und Outsourcing-Services in über120 Ländern weltweit anbietet. Accenture hat eine große Expertise durch seine Einblicke in Unternehmen weltweit, die aus völlig unterschiedlichen Branchen stammen. Mit seiner Beratungsdienstleistung hilft das Unternehmen seinen Klienten, neue Märkte zu erschließen, Umsätze in etablierten Märkten zu verbessern, sowie Leistung und Effizienz zu steigern. Das Beratungsangebot untergliedert sich in die Branchensegmente "Communications, Media & Technology", "Financial Services", "Health & Public Service", "Products" und "Resources".

Unser Fazit: Short-Chance bei Accenture

Fundamental sind die Perspektiven stabil, aber sie rechtfertigen angesichts einer bereits überdurchschnittlichen Bewertung keine weiteren Kursaufschläge. Charttechnisch haben wir eine Reihe von Widerständen vor der Brust, von denen die Aktie am ersten, bei 387 USD gelegenen, einen Fehlausbruch aufs Börsenparkett legte. Nehmen wir beide Analyse-Bereiche zusammen, so folgt unser Schluss: wir favorisieren bei Accenture derzeit die Shortseite und wollen mit einem Short-Produkt auf eine Ausweitung der frisch eingeleiteten Korrektur setzen.

Unlimited Turbo Short auf Accenture

Für die aktuelle Trading-Gelegenheit haben wir einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basis, wie auch Knockout liegen gleichauf bei 439,544 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 364,26 Dollar ergibt sich derzeit ein Hebel von 4,73. Eine Absicherung in Form eines Stop-Loss erscheint oberhalb des bisherigen Allzeithochs bei etwa 420 US-Dollar sinnvoll. Im Produkt entspricht dies einem Stop-Loss von 0,20 Euro. Die WKN lautet PC3JND.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 387 und 417 USD

Unterstützungen: 280, 306 und 364 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Accenture

Basiswert Accenture PLC WKN PC3JND ISIN DE000PC3JND0 Basispreis 439,544 USD K.O.-Schwelle 439,544 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,73 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

