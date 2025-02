NVIDIA als Rettung? Trump verursacht Wachstumsdelle

Investoren hoffen, dass die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch nach dem Closing das Schiff im Tech-Sektor herumreißen kann. Eine im Vorfeld der Zahlen positive Tendenz der Wall Street wäre somit nicht erstaunlich. Fest steht allerdings nur eines – die Aktie wird nach den Ergebnissen eine Schwankung von 9% in die ein oder andere Richtung sehen. Es wird ein wilder Ritt! Die Reaktionen auf die heutigen Quartalszahlen fallen gemischt aus. Zoom, Planet Fitness und Cleveland-Cliffs tendieren schwächer. Die Aktien von Hims & Hers Health brechen ein, weniger wegen der Zahlen, sondern wegen einer Meldung der FDA.



