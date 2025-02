Deutsche Telekom will zulegen

Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter zulegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) solle um rund 4,5 Prozent auf etwa 44,9 Milliarden Euro anschwellen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bonn mit. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) solle um circa vier Prozent auf rund 19,9 Milliarden Euro steigen. Letztere Kennzahl kann über die Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden und zum Rückkauf von Aktien Aufschluss geben. Bei beiden Kennziffern positioniert sich Konzernchef Tim Höttges vorsichtiger als Analysten im Schnitt erwarten - die Telekom argumentiert dagegen unter anderem mit unterschiedlichen Wechselkursannahmen.

2024 setzte die Telekom mit knapp 115,8 Milliarden Euro rund 3,4 Prozent mehr um als noch im Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) stieg um 6,2 Prozent auf 43 Milliarden Euro. Bei beiden Kennziffern entwickelte sich der Konzern etwa so wie von Branchenkennern erwartet.

Unter dem Strich verdiente die Telekom 11,2 Milliarden Euro nach knapp 17,8 Milliarden im Vorjahr. Hier gab es einen positiven Sondereffekt durch den Funkturmverkauf. Den Anteilseignern soll pro Aktie für das abgeschlossene Jahr eine Dividende von 90 Cent ausgezahlt werden - so viel wie nie zuvor.