Nvidia trotzt Skepsis nach Deepseek-Schock

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Nvidia widerlegt die Zweifler: Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns weiter rasant wachsen. In den vergangenen Wochen wurde teilweise in Frage gestellt, ob zum Training Künstlicher Intelligenz wirklich so viele Nvidia-Chips gebraucht werden, wie man bisher annahm. Auslöser war die chinesische KI Deepseek, die angeblich mit sehr geringem Aufwand angelernt worden war.

Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz von Nvidia jedoch im Jahresvergleich um 78 Prozent auf 39,3 Milliarden Dollar hoch. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn stieg unter dem Strich von 12,3 auf 22,1 Milliarden Dollar. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund zwei Prozent zu.

Der Umsatz mit Technik für Rechenzentren stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 93 Prozent auf 35,6 Milliarden Dollar. Nvidias Chip-Systeme werden rund um die Welt für das Training von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz verwendet. Schwergewichte wie Google und der Facebook-Konzern Meta füllen ganze Rechenzentren damit - aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI setzen darauf. Diese Schlüsselposition lässt das Geschäft von Nvidia immer weiter wachsen.

Für das laufende Vierteljahr sagte Nvidia einen Konzernumsatz von 43 Milliarden Dollar voraus - mit der Einschränkung, dass er um zwei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Das übertraf die Markterwartungen./so/DP/he